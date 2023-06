Calathea: zó verzorg je deze kamerplant

Om te beginnen bestaan er zo’n zestig (!) verschillende soorten calathea. Deze verschillen allemaal van elkaar wat betreft grootte, patroon en kleuren, maar gelukkig hebben ze in grote lijnen hetzelfde nodig qua verzorging. Dat scheelt jou weer een hoop uitzoekwerk.

Hoeveel water heeft de calathea nodig?

De calathea is gewend aan het leven op een vochtige bosbodem, zo vertelt Thomas Goyvaerts, eigenaar van atelier Planttrekker. Goyvaerts geeft workshops over planten, schreef een boek de verzorging die ze nodig hebben én heeft thuis zelf een urban jungle met meer dan vierhonderd soorten, waaronder de calathea.

“Zorg voor een potgrond die steeds lichtvochtig aanvoelt, zonder lang erg nat te staan”, adviseert hij. “Hiervoor geef je de plant in kleine beetjes vaker water, bijvoorbeeld twee keer per week. Zo blijft de potgrond vochtig, maar is die nooit echt nat.”

Wat te doen bij gele randen aan de bladeren?

Heb je per ongeluk toch te veel water aan je calathea gegeven? Dan laat de plant dat meteen zien in de vorm van gele randen aan de bladeren. Een te vochtige bodem schaadt de wortels, waardoor ze gaan rotten.

Zie je nog maar enkele gele bladeren? Dan valt de schade te beperken door je calathea voortaan in kleinere beetjes water te geven. De bladeren met de gele randen verwijder je, zodat de plant zijn energie kan richten op het aanmaken van nieuwe, gezonde bladeren.

Verschijnen er in snel tempo gele bladeren aan je plant? Dan kun je de calathea het beste verpotten naar verse, luchtige potgrond en de dode, rottende wortels verwijderen. Ook dan verwijder je de gele bladeren en geef je voortaan in slechts kleine beetjes water.

Wat is de beste standplaats voor een calathea?

Niet alleen de hoeveelheid water, ook de standplaats is van grote invloed op hoe jouw calathea groeit. Hoe beter de standplaats, hoe makkelijker de verzorging bovendien is, dus je helpt jezelf er ook weer mee. Goyvaerts raadt aan om dicht bij de oorspronkelijke omstandigheden te blijven. “In de natuur vind je deze planten terug op de vochtige, donkere bodems van bossen en oerwouden. Probeer dit thuis na te bootsen door je calathea een plek te geven met een hoge luchtvochtigheid, zoals de badkamer of keuken.”

Let hierbij wel goed op hoeveel zonlicht de calathea krijgt: geef de plant bij voorkeur geen plekje in de felle middagzon. “Een lichte standplaats zonder direct zonlicht bevordert de groei, zonder kans op verbrande bladeren. Al is een uurtje ochtend- of avondzon onschadelijk”, aldus Goyvaerts. Kies echter ook niet voor een donkere standplaats. “Dan zal je plant weinig tot geen nieuwe bladeren aanmaken.”

Wat te doen bij bruine, droge vlekken in bladeren?

Krijgt je calathea in de zomermaanden plotseling last van bruine, droge vlekken in de bladeren? Dit zijn meestal verbrande bladcellen, die duiden op te veel direct zonlicht. “Schuif je plant dan iets verder weg van het raam en verwijder de beschadigde bladeren door de stengels onderaan weg te knippen. Je calathea zal dan snel weer nieuwe, gezonde bladeren aanmaken.”

Krijgt je plant wel erg veel bruine vlekken? Kies dan voor een plek met een hogere luchtvochtigheid of schakel een luchtbevochtiger in.

Wat te doen bij hangende en gekrulde bladeren?

Behalve de aanblik van gaten in de bladeren, kunnen deze ook gaan hangen en krullen, en dat oogt ongezond. Het komt vooral voor tijdens warme zomerdagen, waarop de luchtvochtigheid binnenshuis daalt. “Omdat de calathea gewend is aan vochtige bossen, vindt hij dat niet zo fijn. Geef hem in droge periodes daarom dagelijks een flinke sproeibeurt, bijvoorbeeld met een speciale verstuiver voor planten of geef je calathea een bad of douche”, adviseert Goyvaerts.

Is de calathea giftig?

Heb je thuis trouwe dierenvrienden of kleine koters rondrennen en maak je je zorgen over eventueel geknabbel aan je calathea? Dan kun je opgerust ademhalen. Behalve schade aan je plant zelf, gebeurt er niets. “De bladeren en stengels van calathea bevatten amper gifstoffen, waardoor de plant dus veilig is voor huisdieren en kinderen.” In dít artikel lees je welke planten wél giftig zijn voor katten.

Hoe kun je een calathea stekken?

Ben je zo betoverd door je calathea dat je hem graag wil vermeerderen? Dan kun je de plant makkelijk stekken. Scheur hiervoor bij het verpotten een grote plant los, zodat er twee of drie aparte wortelkluiten ontstaan. Geef die vervolgens elk een eigen pot, zodat je plant verder kan groeien.

Goyvaerts heeft hiervoor nog wel een tip: “Doe dit vooral bij planten die je al iets te groot vindt voor je woning. Het duurt namelijk wel even voordat een calathea opnieuw een volle struik is.” Stekken via bladeren en stengels is overigens niet onmogelijk, maar de slaagkansen hiervan zijn erg klein.

Regenwater is een duurzaam alternatief voor kraanwater om je planten water te geven, maar welk van de twee is eigenlijk beter voor de plant? In onderstaande video leggen we het uit.