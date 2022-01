Grote kans dat je het gewoon in de kast hebt staan.

Onverwoestbare ovenschaal

Geen idee wat Pyrex precies is? Even een geschiedenislesje: dit merk glaswerk werd in 1915 geïntroduceerd door de Amerikaanse glasproducent Corning Incorporated. Het merk staat bekend om haar sterke ovenschalen die makkelijk zijn in gebruik én een fijn prijskaartje hebben.

Het materiaal is ook nog eens onverwoestbaar: de ovenschalen zijn gemaakt van borosilicaat glas. Dit type glas is twee keer sterker dan normaal glas. Ook is het extra goed bestand tegen hoge temperaturen.

Bekende vrouwen

Volgens het Corning Museum of Glass zijn verschillende bekende vrouwen ingehuurd om Pyrex te testen en te promoten. Zo werkten onder anderen Mildred Maddocks van het Good Housekeeping Institute en Sarah Tyson Rorer van Ladies Home Journal mee aan het succes van het merk.

Werknemers in de dameseetkamer in de kantine van Wear Flint Glass Works, fabrikant van Pyrex in het Verenigd Koninkrijk (1961). Beeld Getty Images

Dit wil je hebben

Naast ovenschalen heeft het merk ook een hoop andere producten: denk aan glazen, stoofschotels, mengkommen, schalen voor gevulde eieren en broodvormen. Momenteel lijkt het merk een comeback te maken en kunnen vintage items een hoop geld opleveren. Loop je in de kringloop? Houd je ogen dan open voor het volgende keukengerei. Als ze in een goede staat zijn, kan het veel geld waard zijn.

De Pink Daisy-print uit 1956

De Pink Daisy-schalen staan per stuk te koop voor ongeveer 140 euro op Etsy.

De Balloons-print uit 1958

De Balloons-schaal staan per stuk te koop voor ongeveer 200 euro op Etsy.

De Luck in Love Heart-print uit 1959

De duurste Luck in Love Heart-schaal werd verkocht voor 4000 dollar via Ebay.

Amish Butter-print uit 1957

Een set van drie werd op eBay verkocht voor 67 dollar.

Hot ‘N’ Cold-chip- en dipset

De Hot ‘N’ Cold-chip- en dipset met doos staat voor 331 euro op Etsy.

Bron: Etsy, Martha Stewart, Antiques lovetoknow.