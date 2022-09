De badkamer in een huurhuis opknappen: dit kun je wél doen

Dit artikel is afkomstig van vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Frisse look

Voordat je de badkamer in een huurhuis gaat opknappen, is het verstandig om deze eerst een grondige schoonmaakbeurt te geven. Een schone douche- en wasbak zijn niet alleen fijn voor de hygiene, het geeft ook een frisse look. Vergeet ook zeker niet de voegen grondig te boenen. Dit kan een wereld van verschil zijn voor de uitstraling van de badkamer.

Als nieuw

Om de opfrisbeurt helemaal compleet te maken, kun je het plafond voorzien van een nieuwe laag verf. Zeker in een oud huurhuis kan de impact van een fris gewit plafond groot zijn. Zo goed als nieuw!

Plakken maar

Vind je de betegeling in de badkamer maar niks? Dan kun je er voor kiezen om tegelstickers te gebruiken. Zo kun je de wand met deze mintgroene metrotegels-stickers een frisse look geven. De tegelstickers zijn makkelijk te bevestigen én weer te verwijderen. Extra handig voor het opknappen van een badkamer in een huurhuis dus.

Tijd voor een nieuwe lichtbron

Badkamerverlichting geeft niet altijd de sfeer waar je op hoopt. Al kan verlichting dat wel toevoegen aan de badkamer. Daarnaast is een saaie lamp vaak makkelijk te vervangen door een spannender exemplaar. Houd er wel rekening mee dat de lamp functioneel moet blijven en dus niet alleen mooi is. Voldoende licht is key in de badkamer!

Badkamermeubel pimpen

Een badkamermeubel kun je van een nieuwe look voorzien door het meubel te wrappen. Zo kun je met deze mat zwarte zelfklevende folie het meubel letterlijk van een nieuw en stoer jasje voorzien. Check wel even of het materiaal van het meubel geschikt is voor de stickers. Maak het af met nieuwe handgrepen en het badkamermeubel lijkt als nieuw!

Sfeerbepalende reflectie

Spiegels zijn praktisch en functioneel, maar met de juiste looks kan het ook sfeer toevoegen in de badkamer. Voor een industriële woonstijl is deze spiegel van mangohout een mooie match die ook nog eens voor extra opbergruimte zorgt. Met een luxe spiegel, zoals deze met verlichting, lijkt de badkamer direct een stuk statiger.

It’s all in the detail

Matchende badkameraccessoires zorgen voor een luxe uitstraling en hotel chic look. Van het handdoekenrek en de wandhaken tot het zeeppompje bij de wasbak. Die eenheid kun je zelfs doortrekken in de handdoeken. Zeker als je deze in de badkamer opbergt, zorgt het voor extra rust in de ruimte.

Maak het af

Als er genoeg ruimte is, kun je de ruimte verder afmaken door accessoires toe te voegen. Denk aan een mooie plant. Al moet deze natuurlijk wel geschikt zijn voor een vochtige en vaak donkere ruimte. Ook een leuke badmat kan sfeer toevoegen aan de badkamer. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze ronde badmat van hkliving?

