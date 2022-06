De beste dweil voor elk type vloer

Vanaf nu weet je precies welke dweil je het beste voor jouw vloer kunt gebruiken.

Mopdweil

Ken je ’m nog? De mop (of ook wel Spaanse mop genoemd) is de eerste dweil ooit en kun je herkennen aan z’n lange, wilde, katoenen ‘draden’. Deze dweil wordt wereldwijd het meest gebruikt voor het schoonmaken van vloeren. Deze dweilsoort kun je het beste gebruiken voor het schrobben van plavuizen. Hij houdt veel water vast als je ’m niet goed uitwringt, en is daardoor minder geschikt voor houten vloeren.

Microvezeldweil

Door het materiaal absorbeert de microvezeldweil veel vocht, waardoor deze fijn is om hout en parketvloeren mee schoon te maken. Ook kun je je vloer eerst dweilen met een andere dweil en daarna droog maken met een microvezeldweil, voor een streeploos resultaat.

Sponsdweil

Deze dweil zul je in een gewoon huishouden niet vaak zien, omdat hij meestal wordt gebruikt voor het schoonmaken van glazen, rubberen en keramieken vloeren. De spons is namelijk zacht en de kans op krassen of andere beschadigingen is daardoor minimaal.

Katoenen dweil

Heb je een betonvloer, dan is de katoenen dweil je beste vriend. De stevige katoenen doek zorgt ervoor dat gladde vloeren in no-time weer fris zijn. Ook voor tegels (denk aan de badkamer en het toilet) is de katoenen dweil perfect. De meeste koop je los als doek, maar ze bestaan ook in varianten die je door speciale insteekvakjes om je dweilstok kunt schuiven.

Spraydweil

Als je geen zin hebt om een sopje te maken voor het moppen van de vloer, dan is een spraydweil ideaal. Op de steel zit een spray die de vloeistof regelrecht op de vloer spuit, waarna je met een microvezeldoek de vloer kunt schrobben. Deze dweil is fijn voor laminaatvloeren.

Bron: Bestgekozen