De energieprijzen stijgen: dit kun je doen om te besparen

Waarom stijgt de energieprijs?

Aan de prijsstijging van het gas komt voorlopig nog geen einde, denken experts. Dat heeft meerdere oorzaken. Afgelopen winter was relatief streng, waardoor er veel gas dat we in Nederland op voorraad hadden, is opgegaan. Een andere reden voor de stijgende prijs is dat de vraag in Azië toeneemt. En daar zijn mensen bereid meer te betalen, legt Hans van Cleef, energie-econoom van ABN Amro uit aan RTL Nieuws.

Tot slot verloopt de import vanuit Rusland trager. Meer gas uit andere landen halen kan, maar daar hangt een prijskaartje aan. Gas uit Groningen is ook geen optie meer.

Energie besparen verwarming

Een tip waar je waarschijnlijk zelf al aan gedacht hebt is zuinig met energie omgaan. Zoals: draai de verwarming ruim voor je gaat slapen vast omlaag en douche korter (of koud, nog gezond ook!). Mocht je in je huis willen investeren dan kun je overwegen om je huis te isoleren of zonnepanelen te installeren.

Denk verder aan: energieslurpende apparaten vervangen, de stekkers uit apparaten trekken die je niet gebruikt (scheelt zo een paar tientjes per jaar) en de wasdroger minder gebruiken.

Stap over naar een andere energieleverancier

Het beste wat je nu kunt doen om de kosten te beperken is echter de prijs van je energie vastzetten, voordat de prijzen nog verder stijgen. Dat betekent: je contract verlengen of overstappen naar een andere leverancier. Er zijn allerlei vergelijkingssites waarop je kunt checken wat de goedkoopste optie is voor jouw huishouden. (Waarschijnlijk overstappen, want dan krijg je meestal een welkomstkorting).

Loopt je contract nog niet af? Ook dan kun je waarschijnlijk overstappen. Bij veel energieleveranciers kun je al 75 dagen tot zes maanden voor het einde van je contact overstappen, tipt Sanne de Jong, business unit manager bij Gaslicht.com aan RTL. Ze adviseert om een contract voor één jaar af te sluiten, omdat ze denkt dat daarna de prijzen weer dalen.

Nog een laatste tip: pas het maandbedrag van je energierekening vast aan. Daar bespaar je geen geld mee, maar je voorkomt er wel mee dat je straks in één klap honderden euro’s moet bijbetalen.

Meer besparen? Zo kun je besparen op je vaste lasten:

Bron: RTL Nieuws