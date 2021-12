De leukste kerstplanten voor wie geen zin heeft in een kerstboom

Óók leuk: deze houten kerstbomen die je zelf kunt maken.

De klassieke kerstkrans

Met een klassieke kerstkrans zit je altijd goed. Scoor zo’n fantastisch exemplaar bij je lokale bloemist of knutsel ’m zelf in elkaar met deze handige tips.

Rode besjes

Ilextakken, ook wel bekend als ‘kersttakken’ met rode winterbessen, staan ook leuk in de maanden na kerstmis. Zet er een paar witte, groene of gouden kaarsen bij en je waant jezelf helemaal in de kerstsferen.

Skinny kerstboom

Scoor een grote kersttak, plant ’m in een mooie pot en hang de tak vol met je favoriete kerstballen en ornamenten. Heb je toch een kerstboom maar niet de honderden naalden die je moet opruimen. Alles over deze nieuwe trend lees je hier.

Kersttakken in vazen

De kleinere versie van de skinny kerstboom: zet een paar kersttakken in een mooie vaas. Hang er voorzichtig een paar kleine kerstballen in of leg er een paar voor de vazen.

Kerstboeket met groen en rood

Een mooi kerstboeket is het perfecte kerstcadeau voor jezelf. Maak een boeket (of laat het maken) met witte rozen, maretak, skimmia en eucalyptus.

Deze unieke kerstkrans mag niet ontbreken aan jouw voordeur:

