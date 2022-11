De nieuwe Libelle Living: ga deze kerst voor de wow-factor

Laat de voorpret beginnen!

Het grote versierthema deze kerst is nostalgie. Als het eenmaal 5 december is geweest, gaan wij all the way. We ruilen de kastanjes in voor dennenappels en langzaamaan komen de lichtjes in huis, gevolgd door de kransen (geen kerst zonder krans), papieren kerststerren, het kerststalletje en de (altijd te grote) kerstboom, want ja...

Waar is dat feestje?

De nieuwe Libelle Living staat boordevol stylingideeën voor een rijk versierd kersthuis met de wow-factor. Met al die leuke kerstitems wil je nergens anders zijn dan thuis. Naast achterover leunen en genieten, valt er ook veel zelf te maken en te shoppen. We hebben de kerstpareltjes van dit seizoen alvast voor je uitgezocht in de vele shoppings. Pimp je eigen kaarsen, van zelfgedraaid tot bloemen of strepen, een toffe klus die je veel centen bespaart.

Pretzels, zuurstokken en ginkgoblaadjes, deze hippe patchworkdeco’s van stof maken we helemaal zelf. Pretty patchwork in de boom is het dit jaar helemaal, en ook nog eens hartstikke duurzaam en voordelig.

Eclectisch feestje

Gucci, eat your heart out! Satijn, goud, groen en roze maken de tafel lekker uitbundig. Kies een kleed met drukke print en mix & match met uitgesproken kleuren, vormen en motieven. Over de top of subtiel, de kersttafel krijgt dit jaar extra veel aandacht. En je hoeft niet alles nieuw te kopen, want hergebruiken is het geheim van dit seizoen.

Alle ballen verzamelen

Stop met zoeken, want wij hebben de 60 allermooiste ballen van dit seizoen voor je uitgezocht. We zien veel exemplaren van gekleurd glas, en rijkversierde nostalgische kerstballen, maar de opvallendste trend is toch wel de etenswaren: doperwten, zakjes chips, avocado’s, ze kunnen allemaal de boom in. Is dat niet je ding, leef je dan uit op een dierenthema.

Vleugje magie

Libelle Living is 124 pagina’s wooninspiratie om je eigen thuis te veranderen in een sfeervol en romantisch kersthuis. Laat je inspireren door de meer dan 180 woontrends, stylingtips, nieuwtjes, events en onze lievelings-hebbedingen voor een magische kerst.

Ook fijn om cadeau te doen of te krijgen.

Libelle Living ligt nu in de winkel voor € 4,99 of bestel hem hier.