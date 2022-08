Déze 3 sterrenbeelden zijn de beste schoonmakers (en deze zeker niet)

Libelle zocht naar het schoonmaaktalent in de sterren en zet de drie beste én slechtste op een rij.

De beste schoonmakers

Om maar gelijk te beginnen bij de talenten van de club: deze drie sterrenbeelden blinken uit in het vak. Van het oppoetsen van het tafelzilver tot het schrobben van de badkamertegels:

Maagd

Heb je het over een poetstalent, dan heb je het over de Maagd. Met jouw vastberaden karakter is er geen vuiltje aan de lucht, want ditzelfde vuiltje poets jij in no time weg. Als jij iets wilt, dan gebeurt het en daarom ben jij de beste poetsdiva die er is. Ook de persoonlijke hygiëne van een Maagd grenst aan obsessief, ze voelen zich namelijk nooit schoon genoeg.

Máár, veel heftige poets- en schrobsessies om je talent te showen zijn er bij jou thuis niet bij, want niks heeft de tijd om vies te worden. Zweeft er in jouw ooghoek een stofwolkje voorbij? Zonder een seconde na te denken sta jij al met de stofzuiger paraat.

Stier

Jij zult thuis niet gauw betrapt worden op achterstallig onderhoud. Jij runt liefdevol het huishouden en volgt wekelijks jouw vertrouwde, nauwkeurig in elkaar gezette schoonmaakschema. Om de dag haal jij een stofzuiger door het huis, drie keer per week tover jij de dweil tevoorschijn en elke zondag lap jij de ramen. Tikkeltje obsessief? Nee hoor, jij noemt het liever handig.

Steenbok

Schoonmaken? Jij ziet er de lol wel van in. Jouw praktische en optimistische houding maakt dat jij je hand niet omdraait voor een grote vaat of een vieze vloer. Jij gaat verstandig en gedisciplineerd aan de slag en zult beslist geen half werk afleveren. Een graag geziene gast op verjaardagsfeestjes dus, want zodra de lichten aangaan help jij met alle liefde mee met het opruimen van de tafel, het inruimen van de vaatwasser en haal jij ook nog even een doekje over het keukenblad. Het kan maar vast gedaan zijn, toch?

De slechtste schoonmakers

Dan nu over naar de mindere schoonmaak-goden onder ons.

Vissen

Je kunt vast veel dingen heel goed, maar poetsen hoort daar niet bij. Het kan toch best nog wel een weekje wachten? En als je op het punt staat te beginnen aan een grote schoonmaak, dan laat je je toch weer makkelijk misleiden om leukere dingen te doen. Hmm, misschien toch een keer je (schoon)moeder inschakelen?

Boogschutter

Ieder zijn ding, maar schoonmaken is beslist niet jóúw ding. Oké, toegegeven, eens in de zoveel tijd heb jij het in je bol en ga je enthousiast met de plumeau in de weer en haal jij een een heel assortiment aan nieuwe schoonmaakproducten in huis. Om deze dan vervolgens een dagje intensief te gebruiken en daarna weer een jaar in de kast te laten verstoffen. Jij bent gewoon te impulsief om je wekelijks te bekommeren om een smetje hier en daar. Niet erg, maar iets frequenter schoonmaken zou bij jou echt geen kwaad kunnen.

Ram

Voor jou is de beste tip om je er niet eens aan te wagen. Jouw ongeduldige karakter botst met alles wat je bij schoonmaken tegenkomt. Jij ligt in de clinch met die verrekte stofzuiger, het scheutje bleek voor in het toilet eindigt bij jou altijd op je nieuwe spijkerbroek en die zogenoemde streeploze ramenwisser is bij jou alles behalve streeploos... Het loopt allemaal niet zo lekker als jij je aan een poetsbeurt waagt. Bovendien zijn daar toch vakmensen voor?

