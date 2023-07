Deze 5 kamerplanten zijn makkelijk in onderhoud én fleuren je interieur op

Wanneer je met moeite planten in leven houdt, lijken de opties vaak beperkt. Vetplantjes en cactussen zijn leuk, maar of ze echt sfeer aan een ruimte geven? Mwah. Met deze sierlijke kamerplanten heb je altijd een eye-opener in huis staan, zonder dat je daar veel voor hoeft te doen.

Rode Aglaonema

Met de rode Aglaonema haal je een ware kleurexplosie in huis. Het unieke bladpatroon van deze plant is op zichzelf al opvallend, maar de heldere kleur die ietwat naar roze neigt doet ’t hem pas echt. Omdat het blad vrijwel direct uit de grond groeit, blijven Aglaonema’s relatief laag. Wanneer deze plant volop groeit ontstaat er dus een volle en weelderige bos, die al snel de blikvanger van de kamer wordt. De Aglaonema heeft daarnaast weinig water én licht nodig; makkelijker kan haast niet.

De rode Aglaonema. Beeld Getty Images/iStockphoto

Philodendron Scandens

Bladeren in de vorm van hartjes, hoe leuk? De Philodendron Scandens is net even anders dan de standaard kamerplant en kan op verschillende manieren in het interieur worden verwerkt. Maak er bijvoorbeeld een hangplant van, koop hem als klimplant aan een mosstok of zet ‘m in een sierlijk potje op de eettafel. Wedden dat-ie de aandacht van je gasten trekt? Fijn aan de Philodendron Scandens is dat deze plant slechts één keer in de week water nodig heeft en ook op minder belichte plekjes goed groeit.

De Philodendron Scandens. Beeld Getty Images/iStockphoto

Vlinderorchidee

Niet voor niets een klassieker: de vlinderorchidee. Helder wit, fuchsia roze, felgeel of een combinatie daarvan: deze sierlijke bloem, die met zijn vorm veel weg heeft van een vlinder, is beschikbaar in een breed scala aan kleuren. De lange steel maakt van de orchidee een elegante verschijning en geeft net dat beetje klasse aan je interieur. Een vlinderorchidee heeft slechts om de paar weken een beetje water nodig. Ideaal: deze plant laat het weten wanneer-ie dorst heeft - de bladeren gaan dan rimpelen.

De vlinderorchidee. Beeld Getty Images/iStockphoto

Siernetel

De Siernetel is eigenlijk een buitenplant, maar staat ook binnenshuis prachtig. Zijn tropische en kleurrijke bladeren brengen ieder interieur tot leven. De roze met groene variant komt het meeste voor, maar de Siernetel is er onder andere ook in het paarsblauw en geel. Bijzonder, niet? Extra leuk aan dit vrolijke plantje is dat je ‘m eenvoudig kunt stekken in water. De Siernetel heeft wel redelijk wat vocht nodig: ongeveer om de dag. Om de felle kleuren van de bladeren mooi te houden, moet de plant in daglicht worden gezet (maar niet in de volle zon).

De Siernetel. Beeld Getty Images

Monstera Deliciosa (gatenplant)

Zoek je een wat grotere kamerplant, maar moet-ie vooral niet saai zijn? De Monstera Deliciosa ofwel de gatenplant dankt zijn Nederlandse naam aan het unieke bladpatroon met openingen aan weerszijden. De grote, heldergroene bladeren geven de ruimte een tropisch sfeertje en fungeren tegelijkertijd als luchtzuiveraar. Hoe ouder de plant wordt, hoe groter en mooier de bladeren. De gatenplant is écht makkelijk: hij kan wel een paar weken zonder water. Ook heeft-ie weinig licht nodig.

De gatenplant. Beeld Getty Images

Bron: Marthastewart.nl