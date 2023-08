Déze 6 fouten worden vaak gemaakt bij het inladen van de vaatwasser

Dat van tevoren schoonspoelen heeft namelijk echt niet zoveel zin.

1. Plastic onderin

De kans is groot dat je het bovenste rek van de vaatwasser gebruikt voor glaswerk. Daar is niks mis mee, maar reserveer in dit rek ook wat ruimte voor plastic voorwerpen. Waarom? Omdat de temperatuur onderin de vaatwasser het hoogst is en plastic daardoor kan vervormen. Heb je wel eens een slap en geribbeld tupperware-bakje uit de vaatwasser gevist? Waarschijnlijk was dit de reden.

2. Keukengerei op lege plekken

Spatels, opscheplepels en ander groot keukengerei plaatsen we meestal als laatste in de vaatwasser op plekken waar het past. Niet erg handig, want groot keukengerei kan de waterstraal blokkeren, waardoor de andere objecten in de vaatwasser niet goed schoon worden. Beter leg je het gerei dus met zorg bovenin de vaatwasser, naast de glazen en mokken.

3. Bestek omgedraaid

Veel mensen plaatsen het bestek met de kop naar beneden in het rekje en dus met het handvat omhoog. Dit kan beter andersom, omdat het water anders de vieze delen niet goed kan bereiken. Messen vormen hierbij een uitzondering; om te voorkomen dat je jezelf snijdt, plaats je deze juist wél op de kop in het rekje.

4. Te veel vaat

Een te volle vaatwasser leidt er geheid toe dat niet alles goed schoon wordt. Prop je vaatwasser daarom nooit te vol om de reden dat dit waterbesparend zou zijn. Uiteindelijk sta je alsnog je borden af te wassen met de hand, waarbij je waarschijnlijk veel meer water verbruikt dan wanneer je even had gewacht tot de volgende vaatwasbeurt.

5. Pannen op de kop

Wie een wat oudere vaatwasser heeft zonder een sproeiarm bovenin, moet pannen niet op de kop, maar op de zij leggen. Leg je ze wel op de kop, dan houdt de pan het water tegen, waardoor de voorwerpen in het bovenste gedeelte van de vaatwasser niet goed schoon worden.

6. Te grondig afspoelen

Spoel je ook altijd eerst alle borden af voor je ze in de vaatwasser stopt? Dit is niet per se verkeerd, maar verwijder dan enkel de grote eetresten om verstoppingen te voorkomen. Grondig afspoelen is niet alleen water-, warmte- én tijdverspilling; ook de enzymen van een vaatwasblokje kunnen zich niet goed binden aan te schone vaat. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat vuile vaat schoner uit de machine komt dan omgespoelde vaat.

Bron: Huffpost, RTL Nieuws