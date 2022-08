Déze beestjes zijn een teken dat er iets vies is in of om je huis

Als je motmuggen in je huis hebt, is dat geen goed teken. Volgens bioloog Remco Daalder zie je de beestjes vooral in vochtige omstandigheden, bij organisch afval of viezigheid in het algemeen. “Er zijn vele soorten, maar wat ze gemeen hebben: ze zitten in de buurt van slecht functionerende riolen, verstopte wc’s, goten of gewoon vuiligheid”, zo vertelt hij aan het AD.

Ze zijn nu eenmaal vuil

De motmug verblijft ook graag op platte daken, in dakgoten met stilstaand water, regentonnen of een vochtige kruipruimte. Kortom: overal waar je drab kunt vinden. En dat betekent dus helaas ook bij het toilet, de wasbak of badkuip. Wat ze hier doen? Niet veel volgens de bioloog. “Ze zitten. Ze bijten niet, ze zijn alleen maar vies. Het is echt niet zo dat alle beesten mooi zijn, een wonder der natuur en zo. Sommige zijn nu eenmaal vuil, en dat geldt voor de motmug.”

Motmug, rioolvliegje of aalputmotje: al snel een plaag

Hoewel je dus niet bang hoeft te zijn dat ze je gaan steken, kunnen ze wel erg vervelend zijn. Doordat hun zicht niet goed is, kunnen ze regelmatig tegen je aan vliegen. Daarnaast groeien ze ook nog eens razendsnel uit tot een plaag. Een motmug legt namelijk maar liefst honderd eitjes per keer. Deze eitjes komen al binnen twee dagen uit, waarna de larven zich binnen twintig tot veertig uur tot volwassen motmuggen ontpoppen. Na negen uur zijn ze al geslachtsrijp. De volwassen motmuggen blijven ongeveer drie weken in leven. Als je ze eenmaal in huis hebt, krijg je ze maar moeilijk weg.

Hoe krijg je ze weg?

Als de beestjes bij jou in groten getale voorkomen, dan is de kans groot dat er iets mis is met de hygiëne in bijvoorbeeld je badkamer of toilet. Het kan dan ook geen kwaad om te checken of er iets met het riool is of dat er misschien een verstopping in je wc zit. Zolang je het probleem niet oplost, gaan de beestjes niet weg. Mocht je toch op zoek zijn naar een snelle oplossing, dan kun je proberen om wat kokend water met bleek door de afvoerputjes te gooien. De kans is groot dat ze dan voor even weg zijn.

