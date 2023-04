Deze bloemsoorten staan liever niet samen in je vaas

Een bos bloemen in de winkel of op de markt kopen is leuk, maar nóg leuker is het om zelf een boeket samen te stellen. Daar is wel enige kennis voor nodig.

Deze bloemsoorten hebben een slechte invloed op elkaar

Niet alle bloemen zijn een even goede combinatie. Je zou ze eerder vijanden dan vrienden kunnen noemen.

Narcissen en andere bloemsoorten: de narcis is de einzelgänger onder de bloemsoorten. Deze bloem scheidt namelijk een bepaald slijm af waar andere soorten slecht tegen kunnen. Het resultaat: een boeket dat al na een paar dagen slap hangt. Narcissen plaats je dus het best alleen in een vaas. Er bestaan ook middeltjes om het slijm tegen te gaan, mocht je de bloem tóch graag combineren met een andere soort.

Hyacinten en andere bloemsoorten: voor hyacinten geldt hetzelfde als narcissen. Het slijm dat uit deze bloem komt is schadelijk voor andere soorten, waardoor deze bloemen liever in hun uppie in de vaas staan.

Rozen en tulpen: dat je deze twee niet snel samen in een vaas ziet, heeft alles te maken met de stoffen die ze aanmaken. Het gaat hierbij om een schadelijk gas vanuit de tulpen, waardoor de rozen sneller verwelken. Daarbij hebben beide soorten een andere waterbehoefte: tulpen hebben weinig nodig, rozen juist veel.

Wegblijven van de fruitschaal

Wist je dat er meer natuurlijke producten zijn die ervoor kunnen zorgen dat je bloemen sneller verwelken? Je boeket naast de fruitschaal plaatsen is daarom evenmin een goed idee. Veel fruitsoorten geven namelijk ethyleen af, een gas waardoor je bloemen sneller gaan hangen. Zonde!

Nog langer plezier van je bloemen? Het drijvend boeket is een stijlvolle manier.

Bron: Max Vandaag, RTL Nieuws