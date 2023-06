Deze boeken over Keti Koti móet je gelezen hebben

Keti Koti (uitgesproken als Ketti Kotti) betekent ‘verbroken ketenen’ en verwijst naar de boeien waarmee slaven in Suriname en op de Antillen werden vastgebonden. In Nederland vieren we Keti Koti ongeveer sinds de eeuwwisseling, maar het is nog altijd geen officiële feestdag. De laatste jaren wordt de roep om van Keti Koti wél een nationale feestdag te maken steeds luider, en daarmee groeit ook de belangstelling voor het slavernijverleden.

Dit jaar vieren we het 150-jarige jubileum van het einde van de slavernij. De ideale gelegenheid om meer over het thema te weten te komen, dus. Met deze vijf boeken, van informatief tot avontuurlijk, spijker je je algemene kennis bij.

Wij slaven van Suriname - Anton de Kom

In dit lijstje mag Wij slaven van Suriname van Anton de Kom (1898-1945) niet ontbreken. Dit boek is opgenomen in de historische canon van Nederland en was ten tijde van de slavernij het eerste verhaal dat de slavernijkwestie vanuit een niet-westers perspectief behandelde. De Surinaamse schrijver en verzetsheld De Kom beschreef hierin de gevolgen van de koloniale overheersing voor zijn volk en nam geen blad voor de mond. Zijn kritische geluid stuitte op veel weerstand; er zijn zelfs pogingen gedaan om het boek te vernietigen en te verbieden. Ondanks het controversiële karakter is het een literair meesterwerk en een must read als het om de geschiedenis van de slavernij gaat.

Wij slaven van Suriname. Beeld Google

Plantage Wildlust - Tessa Leuwsha

De roman Plantage Wildlust speelt zich af in de twintigste eeuw, ná de afschaffing van de slavernij, en vertelt het verhaal van Nederlanders Oscar en Janna die naar Suriname emigreren. Oscar wordt directeur van Plantage Wildlust, waar contractarbeiders inmiddels het werk verrichten. Hij wordt echter continu gedwarsboomd door opzichter Creebsburg, die niet zit te wachten op de bemoeienis van de Nederlander. Ondertussen kan Janna geen aansluiting vinden bij de Surinaamse vrouwen, lukt het haar maar niet om zwanger te raken en ondervindt ze veel tegenstand bij het najagen van haar ambities. Met een flinke dosis mensenkennis en een pakkende vertelwijze biedt Libelle-columniste Tessa Leuwsha (1967) met Plantage Wildlust een inkijkje in het koloniale tijdperk en de sociale en raciale verhoudingen die daarmee gepaard gingen.

Plantage Wildlust. Beeld Google

Hoe duur was de suiker? - Cynthia McLeod

In Hoe duur was de suiker? neemt Cynthia McLeod (1936) je mee naar het Suriname tussen 1765 en 1779. Het verhaal schetst het dagelijks leven van slavenhouders en stiefzusjes Elza en Sarith, die beiden op een hele andere manier met hun slaven omgaan. Ook slavin Mini-Mini vervult een belangrijke rol in het boek. Hoe duur was de suiker? legt de complexe onderlinge relaties op de plantages bloot, niet alleen tussen tot slaaf gemaakte en meester, maar ook tussen leden van dezelfde plantersfamilie. Verteld vanuit de contrasterende perspectieven van deze verschillende personages laat Cynthia McLeod op intrigerende wijze de menselijkheid achter het slavernijvraagstuk zien. Het boek was na uitgave meteen een groot succes en werd in 2013 in het Nederlands verfilmd.

Hoe duur was de suiker? Beeld Google

12 jaar slaaf - Solomon Northup

Het grote succes van de film 12 years a slave zorgde ervoor dat het gelijknamige boek van de Afro-Amerikaanse schrijver Solomon Northup (1807/8-1864) in 2014 ook in het Nederlands werd vertaald. En geloof ons: dat is het lezen waard, ook als je de film al hebt gezien. Het aangrijpende en waargebeurde verhaal van Northup, die als vrij man werd geboren in New York en vervolgens tot slaaf werd gemaakt in het zuiden, komt op papier misschien nog wel beter tot z’n recht. De rake beschrijvingen, lugubere details en spannende gebeurtenissen maken dat je dit boek eigenlijk wel wilt maar niet kúnt wegleggen. 12 jaar slaaf wordt vanwege zijn grote historische waarde en populariteit regelmatig vergeleken met Het dagboek van Anne Frank.

12 jaar slaaf. Beeld Google

De ondergrondse spoorweg - Colson Whitehead

Spanning ten top in De ondergrondse spoorweg van Colson Whitehead (1969), waarin een tot slaaf gemaakte vrouw vanuit de Amerikaanse staat Georgia naar het vrije noorden probeert te vluchten. ‘De ondergrondse spoorweg’, die symbool staat voor het heimelijke netwerk van anti-slavernijactivisten dat zwarte tot slaaf gemaakten naar het noorden van Amerika smokkelde, is in dit boek letterlijk een ondergronds tunnelstelsel. De hoofdpersoon stapt in de trein en maakt gedurende haar reis door de zuidelijke staten van Amerika verschrikking na verschrikking mee, terwijl de slavenpatrouille haar op de hielen zit. Wanneer je deze avontuurlijke en huiveringwekkende roman leest, voelt het alsof je er zelf bij bent.

De ondergrondse spoorweg. Beeld Google

