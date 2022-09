Déze dingen in je slaapkamer maak je waarschijnlijk niet vaak genoeg schoon

Zo zorg je ervoor dat je de slaapkamer zo fris en hygiënisch mogelijk houdt:

Dekbed wassen

Regelmatig luchten is erg belangrijk om nare geurtjes, huisstofmijt en bacteriën sneller uit het dekbed te doen verdwijnen. Dit doe je door het dekbed buiten te hangen of door het slaapkamerraam open te zetten. Toch is enkel luchten niet voldoende. Maar knijp jij stiekem ook een oogje dicht omdat je een dekbed wassen stiekem een eng klusje vindt? Niet nodig: de meeste dekbedden kun je prima op 60 graden in de wasmachine gooien, maar bekijk voor de zekerheid van tevoren het waslabel.

Hoe vaak beddengoed verschonen?

Hoewel je zou denken dat je lakens na een paar dagen nog aardig schoon zijn, is het tegendeel waar. Per nacht verlies je namelijk ongeveer 0,25 tot zelfs 2 (!) liter vocht. Om dan nog niet te beginnen over dingen als lichaamsvet, dode huidcellen en kwijl... Om te voorkomen dat jouw lichaam op de bacteriën en huisstofmijt reageert en misschien zelfs een allergie ontwikkelt, moet je je dekbed zéker iedere week verschonen.

Hoofdkussen wassen

Het dekbedovertrek en de kussensloop gooien we dus regelmatig in de wasmachine, maar de hoofdkussens zelf... die worden vaak vergeten. Een kleine reminder: we verliezen tot 2 liter vocht per persoon, per nacht. Een ongewassen kussen kan daardoor tot wel 16 verschillende schimmels bevatten (ieks!). Dus ook voor je kussen geldt: in de wasmachine ermee! Katoenen, synthetische en met dons gevulde kussen kunnen gewoon gewassen worden. Hoe vaak ongeveer? Swiss Sens tipt: eens per twee maanden. Kan 'ie namelijk ook nog een tijdje langer mee.

Matras reinigen

Nu je wellicht extra tijd over hebt, is het 't uitgelezen moment om je matras schoon te maken. Ook dat kun je namelijk prima zelf maar gebeurt bij velen veel te weinig. Zo pak je het aan: probeer het matras goed te stofzuigen en gebruik bijvoorbeeld een speciale matrasreiniger voor vlekken. Ook voor je matras geldt: regelmatig schoonmaken zorgt ervoor dat 'ie langer mee gaat. Het voorkomt slijtage én zorgt ervoor dat schimmel en huisstofmijt weg blijven van je bed.

Bron: Swiss Sens