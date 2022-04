Zo kan maizena het mooi en streeploos zemen van je ramen een stuk makkelijker maken.

Wat is maizena?

Maizena is een andere benaming voor maïszetmeel. Het wordt in de keuken vooral gebruikt als een bindmiddel. Wanneer je de zetmeel mengt met water zet het namelijk uit en zodra het warm wordt bindt het ook. Hierdoor kun je bijvoorbeeld heel gemakkelijk van een saus of soep die nét te dun is een dikkere substantie maken.

Schoonmaken met maizena doe je zó

Vetvlek verwijderen

Niets is zo vervelend als een vetvlek. Gelukkig kun je zo’n vlek heel gemakkelijk uit je bank of vloerkleed krijgen met een beetje maizena. Het enige wat je hoeft te doen is een theelepeltje van de zetmeel op de vlek te doen en dit er in te wrijven. Laat het vervolgens zo’n 15 tot 20 minuten intrekken en zuig het daarna op met de stofzuiger. Doordat maizena een absorberende werking heeft zuigt het het vet als het ware op, waardoor de vlek verdwijnt.

Ramen zemen

Laten we eerlijk zijn: ramen zemen is niet ons favoriete klusje. Sterker nog, het kan nog best lastig zijn om je ramen mooi streeploos te krijgen. Gelukkig komt maizena to the rescue: je kunt dit namelijk heel handig gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen strepen ontstaan tijdens het zemen. Voeg een theelepeltje toe aan het water dat je gebruikt en je zult zien dat je een prachtig resultaat krijgt.

Meubels oppoetsen

Maizena komt ook nog eens goed van pas als je je houten meubelen een beetje wilt oppoetsen. Hout kan na verloop van tijd dof worden, maar met een beetje maizena kun je het weer mooi glanzend krijgen. Het werkt heel simpel: wrijf wat maizena op het meubel, laat dit ongeveer een kwartier intrekken en veeg het er weer af. Je zult zien dat het hout weer mooi glimt!

Handdoeken zacht maken

Heb jij handdoeken of kledingstukken die wel een beetje liefde kunnen gebruiken? Pak er dan wat maizena bij! Meng twee glazen water met één eetlepel maizena. Doe dit mengsel in een spuitfles, spray het lichtjes over de handdoeken of kleding heen en ga er daarna met een strijkijzer overheen. Je zult merken dat de stof vervolgens heerlijk zacht aanvoelt, alsof het rechtstreeks van de stomerij afkomt!

Iets wat ook een heel handig schoonmaakmiddeltje is, is ammonia. In deze video zie je waarvoor je dit allemaal kunt gebruiken:

Bron: Max Vandaag