Deze eenvoudige tip zorgt ervoor dat je was sneller droog is

Zondagen zijn altijd een mooi moment om je innerlijke huisvrouw te channelen. Een vloer waar je met een gerust hart van kunt eten, ramen waar je daadwerkelijk doorheen kunt kijken en een goedgevulde koelkast: ze geven gewoon zo lekker veel voldoening.

Maar er is één huishoudelijk dingetje dat er met kop en schouders bovenuit steekt, en dat is fris, vers gewassen beddengoed dat naar parfumkralen ruikt. Helaas wil het nog weleens voorkomen dat je je laken en sloop uit de droger haalt en er vervolgens achterkomt dat de boel helemaal niet zo droog is als dat de naam van het apparaat waar je het in stopte doet vermoeden. Precies daar hebben wij een handig trucje voor.

Vochtvreter

Het is zo simpel dat je je afvraagt waarom je er niet eerder aan hebt gedacht. Komt ‘ie: bij elke natte was gooi je voortaan een droge handdoek. Is dat een gevalletje ‘goed voorbeeld doet volgen’? Nee, de rest van je wasgoed ziet de handdoek in kwestie niet als inspiratiebron. De logische verklaring is dat handdoeken zijn gemaakt om vocht op te nemen. Als je er eentje bij het natte spul gooit, hoeft je droger minder hard te werken en ben je morgenavond verzekerd van een kurkdroog mandje.

Nog meer tips

In de categorie wasgoed hebben we nog een aantal andere tips die je waarschijnlijk wel zullen bekoren. Weet je bijvoorbeeld al hoe je makkelijk kunt voorkomen dat je was gekreukt uit de machine komt? En heb je er weleens bij stilgestaan dat je je badkleding eigenlijk nooit zou moeten wassen? Althans, niet in de wasmachine. O, en als je – net als eigenlijk iedereen – geen zin hebt om te strijken: doe dan vooral dít in je droger.

Bron: RTL Nieuws