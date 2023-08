Deze kledingstukken wil je altijd apart wassen

Goed, een halflege trommel, omdat je maar een paar kledingstukken van een bepaalde stof hebt, is niet ideaal. Maar alles bij elkaar gooien en daardoor je kleding beschadigen, is dat ook niet. Deze stoffen was je het beste apart.

Spijkerstof apart wassen

Spijkerbroeken en andere items van denim wil je altijd apart wassen, volgens stoffenexpert Jennifer Ahoni. Dat heeft vooral te maken met de stugge rits in jeans, die andere stoffen kan beschadigen. Tegelijkertijd geeft de verf van denim nog weleens af, waardoor andere kledingitems kunnen verkleuren. Dat wil je natuurlijk niet.

Nieuwe kleding apart wassen

Is het een fabel of een feit, dat je nieuwe kleding altijd apart moet wassen? Ja, want volgens experts kan nieuwe kleding ook verf afgeven, met vlekken op andere items als gevolg. Daarom kun je nieuwe kleding het beste los in de trommel gooien, lezen we op Martha Stewart.

Erg vieze kleding

Kleding waarin je hebt geklust, of die je bijvoorbeeld droeg tijdens een verregende wandeling in het bos, was je ook het beste apart. Door die niet in een bomvolle trommel te gooien, wordt de kans dat ze weer helemaal schoon worden groter. Wel zo fijn!

Handwas

Iedereen heeft wel een kledingstuk in haar garderobe hangen waarop staat dat het enkel met de hand gewassen kan worden. Je kunt dit label letterlijk nemen en het item in een teiltje wassen, maar de meeste moderne wasmachines hebben ook wel een handwasprogramma. Gebruik je dit programma, dan heb je er een stuk langer plezier van.

