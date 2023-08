Dít alcholische drankje zorgt ervoor dat je kleding veel langer fris blijft ruiken

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is een blik werpen in je drankkast.

Handige tip

Stylisten moeten er natuurlijk voor zorgen dat de kleding die ze hebben zo lang mogelijk fris blijft ruiken en ook zo lang mogelijk schoon oogt. Nu kun je kleding na het dragen direct in de was gooien, maar hoe vaker je kleding wast, hoe lelijker het wordt. Gelukkig kun je je kleding ook fris houden zonder het te wassen. Wij kwamen een tip van de Duitse styliste Christie Moeller tegen en die willen we graag met je delen!

Spuitje wodka

Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een fles wodka. Ja, je hoort het goed: wodka. Dit drankje doodt namelijk de bacteriën die een zweetgeur veroorzaken. Het enige wat je hoeft te doen is je kleding na het wassen en drogen in te spuiten met wat wodka (vul dus een flacon met daarin een klein laagje wodka). Laat dit daarna even drogen. Omdat de wodka de bacteriën doodt blijft kleding veel langer fris ruiken. Ben je bang dat je hierdoor naar een wandelende kroeg gaat ruiken? Dat hoef je niet te zijn, want wodka is helemaal geurloos.

Bron: Freundin