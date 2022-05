Dit is de beste manier om tegels en voegen schoon te maken

De voegen en tegels in je badkamer kun je het best één keer per maand een grondige schoonmaakbeurt geven. En we kunnen die huishoudelijke klus misschien niet leuker voor je maken, maar wel makkelijker. Hoe? Door je te vertellen welke middelen je er het best voor kunt gebruiken.

Zelfgemaakt schoonmaakmiddel

Vergeet dure schoonmaakmiddelen en ingewikkelde apparaten. Voegen krijg je het best schoon met een oude tandenborstel en zelfgemaakt schoonmaakmiddel. Dit heb je nodig voor schone voegen:

Schone spuitfles (bijvoorbeeld een plantenspuit)

250 ml schoonmaakazijn

8 eetlepels theelepel baking soda

2 eetlepels groene zeep

Oude tandenborstel

Tegels en voegen schoonmaken met schoonmaakazijn

Els legt uit hoe je te werk gaat: “Vul een spuitflacon met schoonmaakazijn en spray badkamertegels en voegen van boven naar beneden nat. Laat de azijn ongeveer 15 tot 30 minuten intrekken. Boen daarna de boel lekker schoon met de gele zijde van een (schuur)spons en spoel tegels en voegen goed na met warm water.” De voegen boen je dus met die oude tandenborstel.

Én met groene zeep en baking soda

Heeft bovenstaande niet genoeg geholpen, dan gloort er nog hoop. “Meng twee eetlepels groene zeep met acht eetlepels baking soda tot een stevige crème en schuur hiermee je sanitair blinkend schoon”, adviseert Els. “Daarna alleen even naspoelen met water met een scheut glansspoelmiddel en je hebt langer profijt van je inspanningen.”