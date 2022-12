Dit is de komkommerkerstboom en zó maak je ’m

Zó maak je de komkommerkerstboom, stap voor stap

BENODIGDHEDEN VOOR 1 BOOM:

• 1 komkommer

• kerststerretje op piek van papier (of een ander origineel kerststerretje, bijvoobeeld van meloen)

• lange satéprikker

• schaaf, bijvoorbeeld kaasschaaf

• mes, voor het snijden van de komkommer

• optioneel: schaar, voor het knippen van het kerststerretje of de piek

• optioneel: plakband voor het vastplakken van het kerststerretje of de piek

ZO MAAK JE DE KOMKOMMERKERSTBOOM:

1. Snijd een stuk van een paar centimeter dik uit de komkommer en halveer (zoals op de foto). Eet de andere helft op of maak er nog een kerstboompje mee. Of gebruik gewoon een plakje van een paar centimeter dik.

2. Rasp een lang stuk uit de komkommer, zoals op de foto. Let op: zorg ervoor dat dit stuk niet te dun is.

3. Leg het stukje komkommer met de vlakke kant naar beneden, maak een slinger van de geraspte sliert en plaats deze erop. Zet vast met een satéprikker door het midden. Zorg dat een klein stukje van de satéprikker aan de bovenkant uitsteekt.

4. Plak het kerststerretje of de piek bovenaan de satéprikker. Of prik een stukje meloen in de vorm van een ster of piek bovenop.