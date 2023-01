Dit is het smerigste onderdeel van de keuken (en zo vaak hoor je het schoon te maken)

Naar verluidt is dat het smerigste onderdeel van je keuken, gevolgd door snijplanken en de deksel van de prullenbak.

Vieze kruidenpotjes

De meeste bacteriën bevinden zich op en om je kruidenpotjes, zo blijkt uit een onderzoek. Dan de confronterende vraag: wanneer was de laatste keer dat je jouw kruidenpotjes hebt schoongemaakt? Als je het antwoord daar niet op weet, is het waarschijnlijk hoog tijd om eens een sopje te maken.

Wat het een ‘smerig’ verhaal maakt, is dat een kruisbesmetting op de loer ligt. De meest besmette oppervlakken in de keuken blijken na de test niet handgrepen of de kraan te zijn, maar de potjes met kruiden die je gebruikt tijdens en na het bereiden van een gerecht.

Schoonmaken

Geen zorgen, je hoeft niet bang te zijn dat je direct een voedselvergiftiging krijgt omdat je al een tijd je kruidenpotjes niet hebt afgenomen met een doekje. In het onderzoek wordt uitgegaan van een zogenaamde worst case scenario.

Een goede tip is niet alleen om je kruidenpotjes schoon te maken tijdens je wekelijkse boensessie in de keuken, maar ook om tijdens het koken je handen te wassen. Dus niet enkel daarvoor en erna. Als de potjes in aanraking komen met bijvoorbeeld rauw vlees en eieren, is het verstandig om ze tussendoor nog even af te nemen met een doekje. Een warm sopje met schoonmaakmiddel volstaat. En als je er echt voor wil gaan, kun je daarna een desinfecterende spray gebruiken.

Bron: Martha Stewart