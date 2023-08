Dít is hoe je het beste een spinnennest kunt verwijderen

Voorkomen is beter dan genezen. Wil je voorkomen dat je huis een aantrekkelijk oord voor spinnen is? Déze zes dingen trekken spinnen aan en kun je dus beter vermijden.

September = spinnenmaand

Over een paar weken is het september en laat dat nou dé spinnenmaand zijn. Dit is de maand waarin mannetjes- en vrouwtjesspinnen gaan paren. De kans op een spinnennest is dan het grootst. Deze nesten komen het vaakst voor op zolder en in de kelder, en daar vind je ze dan weer het vaakst op het plafond en in hoekjes. Spinnen houden namelijk van geborgen plekjes. Ze hebben het idee dat hun eitjes daar het veiligst zijn.

Maak het spinnennest niet kapot

Het weghalen van een spinnennest luistert nauw. Want als je zo’n nest openmaakt, loopt het leeg en kruipen de spinnetjes alle kanten op. Je begrijpt: dat is een nachtmerrie. Een vrouwtjesspin legt maar liefst 100 tot 200 eitjes per keer, waardoor er zomaar honderden spinnetjes in één nest kunnen zitten.

De stofzuiger

Mensen denken vaak dat het slim is om een spinnennest met de stofzuiger te lijf te gaan, maar dat is het niet. Al die spinnetjes komen dan namelijk in je stofzuigerzak terecht. Het opzuigen maakt ze vaak niet dood. Grote kans dat ze er op een dag dus weer uitkruipen. Tenzij je de zak direct weggooit. Denk er dan wel goed over na wáár je die zak precies laat.

Diervriendelijke aanpak

Als je het op een diervriendelijke manier wilt aanpakken, kun je het nest in een potje vangen. Een lastige klus, want zoals we al zeiden wil je het nest absoluut niet kapotmaken. Er zijn speciale spinnenvangers te koop, die het kunstje iets makkelijker maken. Als het je lukt, kun je het nest buiten neerzetten, op een beschutte plek, zodat het daar verder kan leven. Om de spinnen in het vervolg buiten te houden, is het zaak om op zoek te gaan naar gaten en kieren in de buitenmuren van je huis en die te dichten. Anders heb je de kleine beestjes na een tijdje alsnog over de vloer.

Sprays

Er zijn ook een aantal manieren die minder diervriendelijk zijn. Zo zijn er anti-spinnensprays op de markt, die je op het nest kunt spuiten. Hiervan gaan de spinnen dood. Ook kun je witte azijn met water mengen en dit als bestrijdingsmiddel gebruiken. Je roeit de spinnen uit door het mengsel in een plantenspuit te doen en hiermee te spuiten op het nest. De boel ruikt dan wel flink naar azijn.

Professionals

Ben je bang voor spinnen en zie je het helemaal niet zitten om in de buurt van een nest te komen? Of ben je veel te bang dat het nest kapotgaat en er binnen de kortste keren honderden krioelende spinnetjes door je huis kruipen? Dan kun je natuurlijk altijd de hulp inschakelen van een professionele bestrijdingsdienst.

Of je er nu doodsbang voor bent of niet: de meeste mensen willen liever geen spinnen in huis. In deze video tippen we twee verantwoorde middeltjes om die achtpotige monsters te verjagen:

