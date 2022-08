Dit is hoe je met wasverzachter je huis langer stofvrij houdt

Gelukkig blijkt er een gemakkelijk schoonmaaktrucje te zijn waarmee je je huis langer stofvrij kunt houden.

Geniale tip

Het TikTok-account Vicols Family House deelde onlangs een video met een handige tip. In de video is namelijk te zien hoe een vrouw een beetje water in een bakje giet en dit daarna mengt met een klein beetje wasverzachter.

Vervolgens dompelt ze een schoonmaakdoekje in het mengsel. Met het doekje veeg ze over verschillende meubels. “Veeg er alles mee af, het ruikt echt heerlijk”, zo hoor je de voice-over zeggen.

Wasverzachter als stofafstoter

Het klinkt misschien een beetje gek, maar wasverzachter heeft de eigenschap dat het stof afstoot. Hierdoor helpt het dus heel effectief om oppervlaktes als tafels, bureaus, televisiekastjes en je vensterbank stofvrij te houden. Handig!

Ook goed om te weten: wasverzachter zorgt voor een beschermlaagje. Hierdoor kun je er dus ook je ramen mee schoonmaken. Als je een mengsel maakt van wasverzachter en water en dit op je ramen spuit, zie je dat je ramen een stuk langer fris blijven.

Enthousiaste reacties

Aan de reacties onder de video is te zien dat mensen erg enthousiast zijn over de tip. “Ik vind dit een geweldige tip, mijn moeder doet dit ook altijd”, zo reageert iemand. “Ik doe dit zelf wekelijks en het werkt perfect”, zo reageert een ander.

Voordat je enthousiast aan de slag gaat met het wondersopje: breng het nooit direct aan op elektrische apparaten zoals de televisie!

