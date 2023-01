Dít is hoe lang je je microvezeldoekjes kan gebruiken voor ze zijn versleten

En hoe vaak kun je poetsen met een microvezeldoekje voordat hij in de was moet?

8 miljoen vezels

Goed nieuws: een professionele microvezeldoek kan tot wel vierhonderd tot zeshonderd wasbeurten meegaan. Je kunt achterhalen of jouw microvezeldoekjes van degelijke kwaliteit zijn door te kijken naar de hoeveelheid vezels die erin verwerkt zijn. Soms staat dit op de verpakking van de doek en anders zou je het kunnen opvragen bij de fabrikant van de doekjes. Echt goede microvezeldoeken bevatten soms wel rond de 8 miljoen vezels per vierkante meter. Wow!

Vouwen

Als je het meeste uit je microvezeldoek wil halen, kun je hem als het ware ‘verdelen’ in kleine vlakken door de doek tactisch te vouwen. Zo kun je er het langst mee vooruit voordat je hem in de was moet doen. Vouw daarvoor je doek zo vaak mogelijk in vierkanten. Merk je dat één kant niet meer goed poetst, ga dan door met de volgende kant!

Wassen

Wie denkt dat hij zijn of haar microvezeldoek even kan uitspoelen om hem weer klaar te stomen voor de volgende ronde: zo werkt dat bij zulke doekjes niet. Microvezeldoeken zuigen zich namelijk helemaal vol met stof, vuil, bacteriën en vet die er alleen weer uit gaan als je de doek wast op 60 graden.

Nu we het daar toch over hebben: gebruik nooit wasverzachter bij het wassen van een microvezeldoek! Dat verstopt namelijk de vezels die we juist zo hard nodig hebben om gemakkelijk met de doekjes te kunnen poetsen.

Vervanging

Je merkt aan je microvezeldoek dat hij aan vervanging toe is als hij zelfs na het uitwassen op 60 graden niet meer goed vuil en vet opneemt. De vezels zijn dan uitgewerkt en hebben daardoor niet meer het effect dat je zou willen. Tijd voor een nieuwe dus!

Benieuwd welke dingen in huis je nóóit moet schoonmaken met een microvezeldoek? Check het hier.

Bron: Thuisschoonmaken, Suusmaaktschoon.