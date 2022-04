Iedereen vergeet weleens een wasje uit de machine te halen. Vervelend, want als je je was te lang nat in de machine laat zitten, kan het wat muf gaan ruiken. Maar hoelang is te lang? En moet je die was dan nog eens opnieuw laten draaien?

Hoelang kan de was in de wasmachine blijven?

Huishoudgoeroe Martha Stewart stelt ons gerust: je was kan heus wel een nachtje in de trommel blijven. “Je moet het er niet een week in laten zitten natuurlijk, maar als je wakker wordt in de ochtend en je doet het dan in de droger, komt het waarschijnlijk wel goed”, zegt ze op haar eigen site.

Schimmel in de was

Haar tip om erachter te komen of je was al te lang in de machine zit, is simpelweg door te ruiken: “In was die te lang in de trommel blijft, ontstaat op een gegeven moment schimmel. Dat ruik je direct, het is een hele penetrante geur.” Draai de was dan dus zeker nog eens. Ze raadt aan om niet al te sterk geparfumeerd wasmiddel te gebruiken, zodat je altijd goed kunt blijven ruiken of de was nog fris is.

Slijtage door hoelang was in wasmachine zit

Volgens Martha is het dus geen probleem om je was een keer wat langer in de machine te laten liggen, maar het moet ook geen gewoonte worden. “Het is voor je kleding wel het beste om het er niet al te lang in te laten zitten. Hoe langer de stof nat blijft, hoe eerder er slijtage optreedt.” Hang jij je was direct op, maar stinkt het nog steeds? Misschien heb je iets aan één van deze tips om de geurtjes te laten verdwijnen.

Liever waslijn dan droger

Het is volgens Martha overigens beter om je gewassen kleding op te hangen in plaats van in de droger te doen. Aan de waslijn behoudt kleding beter zijn vorm. “Dat komt omdat in een droger de kleding door elkaar en langs elkaar wordt geschud. Daarmee tast je de kleding aan.”

Ruikt je was regelmatig muf? Misschien is je wasmachine dan wel toe aan een schoonmaakbeurt:

Bron: Martha Stewart