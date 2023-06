Dít is waarom donkere kleding vaak stinkt na het wassen

Het is het laatste waar je op zit te wachten: wasgoed dat er na het wassen ‘vies’ uit komt. Vooral donkere was lijkt vatbaar te zijn voor nare geurtjes. Gelukkig verdwijnen deze geurtjes vaak als de boel is opgedroogd, maar toch is het geen fijn idee.

Lage temperaturen

Donkere was kan om meerdere redenen muf ruiken. Zo wassen we donkere kleding vaak op lagere temperaturen met milieuvriendelijke wasprogramma’s, waarbij minder water wordt gebruikt. Vloeibare wasmiddelen lossen hierdoor niet goed op. Gooi je er ook nog wasverzachter bij, dan bouwt de viezigheid in de wasmachine zich snel op.

Daarnaast houdt donker textiel geur beter vast. Dit is nog meer het geval wanneer het materiaal uit veel synthetische vezels bestaat. Nu begrijp je waarom ook zweetgeur makkelijker en langer in donkere shirts blijft hangen.

Wasmachine te vol

Een andere oorzaak van een stinkende donkere was kan zijn dat we donker wasgoed eerst een tijdje opsparen voor het de machine in gaat. Vaak wachten we te lang en gooien we de wasmachine te vol, waardoor het wasgoed niet goed gereinigd wordt. Omdat ook centrifugeren op die manier lastiger gaat, komt de was er een stuk natter uit met nare geurtjes als gevolg.

De oplossing is vrij simpel: zorg ervoor dat er in de wasmachine voldoende vrije ruimte is en kies voor een wasprogramma met extra water. Een kopje schoonmaakazijn in het wasverzachterbakje kan ook wonderen doen. Was daarnaast wekelijks een was op 60 graden en reinig je wasmachine één tot twee keer per maand grondig.

Bron: Margriet