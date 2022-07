Dit kost een lekkende kraan

Eigenlijk realiseren we ons vaak niet hoeveel water we gebruiken. Een dun waterstraaltje is al goed voor 16 liter per uur of wel 140.000 liter water per jaar. Maar ook als je de kraan niet gebruikt, kan deze soms blijven druppelen. Vaak door bijvoorbeeld verkalking, het poreus worden van de afdichting of een kapot afsluitleertje of -rubbertje.

Watervreter

Je hebt een lekkende kraan niet altijd meteen door en komt er misschien pas na lange tijd achter. Maar een lek kan tot wel vier liter per uur verbruiken. Op jaarbasis spoelt er dan zo ruim 35.000 liter water weg. Zonde. Een lekkende kraan is een echte watervreter en als je er niets aan doet, ben je er per jaar zo’n 124 tot 150 euro aan kwijt. Realiseer je dat een klein lek een groot lek kan worden als je er niets aan doet en spoor een eventueel lek zo snel mogelijk op.

Houd de watermeter bij

Een handige tip is om regelmatig je watermeter na te kijken. Neem de stand van je watermeter op bij het begin van een periode waarin je geen water gebruikt, bijvoorbeeld vlak voordat je gaat slapen. Controleer ’s ochtends als je opstaat meteen weer je watermeter. Is er een verschil in stand, dan wijst dit op een lek.

Zelf doen of vakman inschakelen?

Heb je eenmaal ontdekt dat je kraan lekt, dan kun je natuurlijk proberen om het zelf te herstellen of een vakman inschakelen. Het betekent een kostenvermindering van je waterverbruik op jaarbasis, maar een loodgieter die de kraan komt maken, is niet goedkoop.

Nog meer tips

Wil je zelf het lek in een kraan opsporen en je kraan demonteren, vergeet dan niet eerst de hoofdkraan dicht te draaien. Wil je het kraanleertje of -rubbertje vervangen, schaf dan een assortiment hiervan aan. Er zijn namelijk verschillende diktes en groottes en zo zit altijd de juiste er tussen. Is er sprake van kalkaanslag op een onderdeel van de kraan? Gebruik dan ontkalkingsmiddel, of laat het weken in azijn.

Kom je er echt zelf niet uit, dan wordt het tijd om een loodgieter te bellen.

Bron: Waterbedrijf Groningen/Nieuwsblad.be/Kostentracker.nl