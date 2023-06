Dít kun je allemaal doen met gedroogde lavendel

Menig Nederlander heeft lavendel in zijn of haar tuin staan. De dieppaarse kleur van lavendel fleurt iedere tuin op en de heerlijke geur werkt ook nog eens rustgevend. Gedroogde lavendel is zelfs drie keer zo sterk als verse lavendel. Zonde dus, om je uitgebloeide lavendel weg te gooien. Met deze creatieve tips geef je lavendel een tweede leven.

In een potje zetten of in het toilet hangen

Simpel, maar zo leuk: gedroogde lavendel in een vintage glazen potje voor wat extra sfeer, kleur én geur in huis. Wat je ook kunt doen, is een bosje lavendel samenbinden met een touwtje of elastiekje en deze op de kop in het toilet hangen. Een goedkope variant op het wc-blokje en misschien nog wel lekkerder ook!

Geurzakjes

Je kent ze waarschijnlijk wel: die kant-en-klare lavendelzakjes die je oma of moeder vroeger altijd tussen de kleding stopte. Goed nieuws: deze zakjes kun je heel gemakkelijk zelf maken. Neem hiervoor een flinke bos gedroogde lavendel, pluk de bloemetjes eraf en stop deze in jute of linnen zakjes. Verdwijnt de geur na verloop van tijd? Schud de inhoud dan even op en het ruikt weer heerlijk vers.

Beeld Getty Images/iStockphoto

Lavendelvoetenbad

De geur van lavendel is rustgevend, wat deze bloem ideaal maakt als ingrediënt voor een ontspannend voetenbad. Voeg drie tot vijf eetlepels gedroogde lavendelbloemen toe aan je voetenbad en vul het badje aan met Epsomzout en eventueel magnesiumvlokken. Laat je voeten hier minstens vijftien minuten in badderen en kom helemaal tot rust.

Lavendelolie of lavendelscrub

Lavendelolie maak je van slechts twee ingrediënten: jawel, lavendel en olie. Je hebt hiervoor wel even geduld nodig. Het soort olie dat je gebruikt maakt niet veel uit, al zit je met een milde olijfolie altijd goed. Doe de olie samen met zo’n veertig gram gedroogde lavendel in een luchtdichte pot en laat het mengsel drie tot zes weken op een zonnige plek staan. Gebruik de olie rechtstreeks op de huid, in een voetenbad of als luchtverfrisser.

Beeld Getty Images

Lavendelthee

Nog een manier om tot rust te komen met lavendel is door het drinken van lavendelthee. Hier zijn zowel gedroogde als verse bloemen geschikt voor, maar vaker wordt de gedroogde variant gebruikt. Let op: gebruik hiervoor geen bespoten bloemen. De thee maken is simpel: gooi wat lavendelbloemen in een kopje en giet hier heet water overheen. Laat het een kleine tien minuten trekken en voilà, je eigen gebrouwen kopje lavendelthee.

Beeld Getty Images

Bron: Tuincentrum.nl, Plantleven.nl