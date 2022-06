Goodnight, sleep tight, don’t let the bedbugs bite - luidt het bekende Amerikaanse kinderrijmpje.

Hoeken en kiertjes

Bedwantsen zijn kleine insecten die leven van bloed van mensen en (huis)dieren. Ze leven het liefst rond het bed en verschuilen zich graag in hoeken en kiertjes waar je ze bijna niet kunt zien. Dit maakt het extra moeilijk om ze te bestrijden, maar niet onmogelijk.

Bedwantsen voorkomen

Vaak komen bedwantsen voor in huis doordat ze op reis bijvoorbeeld in koffers of tassen kruipen. Zo neem je de beestjes per ongeluk mee naar huis. Daarom is het belangrijk om in een hotel je koffers en tassen niet onder het bed te leggen. Zet het liever op een hoge plek of in de badkamer. Ook is het goed om tweedehands kleding en meubels altijd extra goed te controleren voordat je ze in huis haalt.

Bedwants op huid Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Bedwantsen herkennen

Deze venijnige insecten hebben zes poten en een plat ovaal lijf. Er zijn verschillende manieren waardoor je weet dat je last hebt van bedwantsen. Je kunt ze zien lopen op je matras, lattenbodem of nachtkastje. Je kunt ze ook herkennen door een sterke amandel- of koriandergeur in de kamer of door donkere vlekjes op de lakens of het matras. Dat laatste wijst op de uitwerpselen van bedwantsen.

Rode bultjes

Nog een teken dat je last hebt van bedwantsen: de rode, jeukende bultjes op je lichaam. Ze zijn soms moeilijk om te onderscheiden van een muggenbult of vlooienbeet, maar bij een beet van bedwants zitten de bultjes vaak dicht op elkaar. De beten komen met name voor in de nek, op de handen, op de armen en op de benen. Die beten zijn niet gevaarlijk, maar wel vervelend. De bultjes gaan vanzelf weg en tegen de jeuk kun je smeren met steroïdezalf en calaminelotion.

Bedwantsen bestrijden

Er zijn een hoop middeltjes op de markt tegen bedwantsen, maar het is heel moeilijk om bedwantsen zelf te bestrijden. Het beste kun je contact opnemen met een bedrijf dat is gespecialiseerd in het bestrijden van ongedierte. Het is echter wel belangrijk om daarna de volgende maatregelen te nemen:

Was beddengoed op minimaal 60 graden of laat het stomen.

Droog de was daarna in een droger of strijk de was zo heet mogelijk.

Kun je spullen niet direct uitwassen? Overweeg om het te vernietigen of stop het in een viezer. Bij -14 of kouder gaan de bedwantsen en de eitjes dood. De spullen moeten minimaal een week in de vriezer blijven.

Last gehad van bedwantsen op vakantie? Pak eenmaal thuis koffers en tassen buiten uit en was daarna alles direct op minimaal 60 graden.

Ga je nieuw beddengoed shoppen? Uit onderzoek blijkt dat bedwantsen een sterke voorkeur hebben voor donkere, roodachtige kleuren. Kleuren als groen, geel en wit lijken ze eerder te vermijden. Doe er je voordeel mee.

Bron: RIVM, Etos