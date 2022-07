Dit plantenklimrek kun je helemaal zelf maken

Tegen dit rek klimt roze Dipladenia (Mandevilla) en op de achtergrond bloeit een roze flox (Phlox paniculata). In het hangpotje zit een klimop­viooltje (Viola hederacea).

Dit heb je nodig voor het klimrek: • Gaaspaneel 90 x 180 cm €16,95

• Jute tuinkoord, Floraself €2,39 rol 50 m

• Betonstaal Ø 6 mm x 3 m €1,05

• Staaldraadklem 6,5 mm €6,70 20 st. (alles hornbach.nl)

• Bamboestokken Ø 16-18 mm x 210 cm € 2,39 per 3 (gamma.nl)

• Zeilmakersnaald (Prym, set van 5 stuks) €5,75 (vrolijk.nl)

Zo maak je het plantenklimrek

Koop een gaaspaneel van 90 cm breed en bepaal de gewenste hoogte. Met een stukje touw of plakband markeer je de lijn van het ‘puntdak’. Met een slijptol of ijzerzaag haal je het overtollige gaas weg. Doe dit zo dat je een paar stukjes gaas nog kunt ombuigen in de schuine vorm van het dak, zo heb je straks meer houvast bij het bevestigen van de bamboestokken.

Wil je het klimrek straks in de grond ­steken zodat het ‘vrij’ kan blijven staan? Dan is het handig om een paar pennen aan de onderkant te bevestigen. Dit kan bijvoorbeeld een stuk betonstaal van Ø 6 mm zijn. Laat de pennen ongeveer 30 cm uitsteken en minimaal 40 cm langs het gaas lopen voor een stevige bevestiging. Je kunt het vastlassen, maar vastklemmen met staaldraadklemmen van 6 mm (of eventueel met slangklemmen) kan ook. Een ­andere optie is om aan beide kanten één ­stevige bamboestok met een scherpe punt uit te laten steken. Als je het klimrek aan een muur of schutting bevestigt zijn grondpennen natuurlijk niet nodig.

Zaag nu de bamboestokken voor de omlijsting op maat; laat ze voor een speels effect iets oversteken. Wij hebben per kant 3 stokken gebruikt. Met tiewraps of stukjes ijzerdraad kun je de bamboestokken tijdelijk aan het gaas bevestigen zodat je ze daarna makkelijk met jute koord kunt vastbinden. Met een flinke zeilmakersnaald kun je het jute koord makkelijk afbinden.

DIY: Janneke Peters m.m.v. Jef van Tricht | Fotografie: Danique van Kesteren