Dít trucje helpt tegen een stinkende stofzuiger

Het is hartstikke vervelend als je je huis wilt schoonmaken en het daarna alsnog muf ruikt. Gelukkig hebben wij dé oplossing.

Overvolle stofzuigerzak

Die muffe geur ontstaat, niet heel gek, door het vuil dat je opzuigt. Als je sterk ruikend vuil opzuigt, zoals hondenharen, gaat die geur in het apparaat zitten en elke keer als de luchtstroom daar langskomt, neemt het die vieze geur mee naar buiten.

De meest voor de hand liggende oorzaak van een muffe lucht na het stofzuigen, is dus een overvolle stofzuigerzak. Maar zo ver was je zelf waarschijnlijk ook al wel.

Waspoeder

Is de zak nog lang niet vol? Dan is het een idee om wat wasparels of waspoeder zoals Biotex op te zuigen. Het waspoeder of de parels zullen in de stofzuigerzak hun geur uitstoten waardoor de stofzuiger deze geur door het hele huis verspreidt.

Merk je de geur niet meer op? Zuig dan gewoon weer wat nieuwe parels op. Zo geniet je van heerlijke, frisse geur in iedere kamer van je huis.

