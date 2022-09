Dít wasprogramma is een stuk duurder dan je denkt

Koud wassen, een wolprogramma of een eco-programma: de meeste wasmachines hebben tegenwoordig tal van verschillende wasprogramma’s. Zo bestaat er vaak ook een kort wasprogramma of een zogenoemde ‘snelle was’-knop. Dit bespaart je veel tijd. Aangezien zo’n was maar vijftien of dertig minuten duurt, scheelt dat ook een hoop in water én energiekosten. Althans, dat zou je zeggen...

Duur grapje

Toch is dat niet het geval. Volgens Milieu Centraal is het korte wasprogramma alles behalve energiezuinig. Voor het verkorte programma worden alle wasstappen versneld. Hierdoor verbruik eigenlijk meer energie en water dan wanneer je de wasmachine twee uur zou laten draaien. Daarnaast mag dit programma meestal niet met een volle trommel draaien. Daardoor is het stroomverbruik per kilo wasgoed uiteindelijk véél hoger, want je moet de machine vaker laten draaien.

Zuinig wassen

Tijd en geld besparen is bij het korte wasprogramma dus slechts een illusie. Natuurlijk is het prima om heel af en toe een keer het korte wasprogramma te gebruiken als je snel iets moet wassen, maar verder kun je beter voor gewoon programma gaan. Door te kiezen voor een lagere temperatuur bespaar je het meest. Maar ook met het ecoprogramma kun je behoorlijk besparen.

Lang wasprogramma

Vaak wordt gedacht dat lange wasprogramma’s veel energie verbruiken. Maar het is juist andersom. De lage temperatuur wordt goedgemaakt door het lange wasprogramma, om alsnog alles goed schoon te wassen. Ecowasprogramma’s duren daarom een stuk langer dan normale programma’s, soms wel vier uur. Maar gemiddeld verbruikt het ecowasprogramma wel zo’n 30% minder energie. Dat kan per week, maand of jaar aardig wat centjes opleveren.

Meer bespaartips

Heb je een energiecontract voor dubbeltarief? Was dan tijdens de daluren. Je betaalt dan in de daluren (‘s nachts en in het weekend) een lager stroomtarief dan in de piekuren.

De wasdroger slurpt stroom, dus dan kan goed centrifugeren in de wasmachine handig zijn. Zo komt je was zo droog mogelijk uit de wasmachine.

Sla het voorwasprogramma over, want dat is meestal niet nodig. Lastige vlekken verwijder je beter door speciaal vlekkenmiddel te gebruiken.

Het katoenprogramma is meestal zuiniger dan het synthetische programma.

Vergeet niet de wasmachine helemaal uit te zetten. Op standby zorgen de lampjes voor wat sluipverbruik.

Heb je net een wasje gedraaid, ruikt de kleding alsnog muf. Vervelend! Met dít middeltje is dat verleden tijd en ruikt je was weer fris en fruitig:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Milieu Centraal, Freundin.de