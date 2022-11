Dit zijn de 12 leukste kerstballen en ornamenten

Een bijzonder ornament is hét cadeau voor tijdens de feestdagen.

Frikandel speciaal

Liefhebber van de snackbar? Dan mag deze frikandel speciaal kersthanger van Vondels niet aan je boom ontbreken. Bestel ’m in de webshop van Vondels voor € 15,95. Tip: ze hebben ook een kroket, kaassouflé en een zak friet.

Frikandel speciaal kersthanger Beeld Vondels

Van Gogh Kerstbal

Wie houdt van een klassieke kerstbal met een twist, kan kiezen voor de kerstversiering van het Van Gogh Museum. De kerstballen zijn met de hand geschilderd en kosten € 26,95 per stuk. Ze zijn online verkrijgbaar in de museumwinkel.

Van Gogh kerstbal Beeld Van Gogh Museum

Kaasplank

HD Collection heeft net als Vondels fantastische kerstversiering. Hoe leuk is dit Cheese Plate ornament? De hanger wordt voor € 9,95 verkocht bij de Bijenkorf.

Kaasplank kersthanger Beeld HD Collection

Satisfyer

Veel vrouwen kunnen niet meer zonder hun Satisfyer en geven daarom hun favoriete seksspeeltje niet alleen een plekje in hun nachtkastje, maar ook in de kerstboom. Het Satisfyer-ornament van ‘Sattie in de boom’ bestel je hier voor € 12,95.

Satisfyer kersthanger Beeld Sattieindeboom

Bord vliegtuigeten

Jam, een glaasje jus d’orange en een klef broodje: naast het kaasplankje heeft HD Collection ook een bord met vliegtuigeten voor in de boom. Je haat het of je houdt ervan. De Airline Meal-kersthanger kost € 17,95 bij de Bijenkorf.

Vliegtuigeten ornament Beeld HD Collection

Fred van Leer

Fred van Leer heeft zijn eigen kerstballen ontworpen voor Shoeby. Zijn fans kunnen nu voor € 19,99 een mini-Fred kopen voor in de boom. Origineel is-ie wel.

Fred Kerstbal By Fred Beeld Shoeby

Bijenkorf

Intratuin verkoopt de vrolijke ornamenten van House of Seasons. Naast een avocado en koffer, heb je ook deze bijenkorf voor € 3,79.

Bijenkorf ornament Beeld House of Seasons

Rookworst en tompouce

Deze HEMA-klassiekers zijn eigenlijk verplichte kost voor iedere Nederlandse kerstboom. De rookworst en tompouce worden verkocht per twee en kosten samen € 8,75.

rookworst/tompouce Beeld HEMA

Efteling

Op zoek naar iets speciaals en vind je het niet erg om een paar tientjes weg te leggen voor een bijzondere kerstbal? Sissy-Boy heeft een lijn met exclusieve Droomvlucht-ornamenten. Deze handgemaakte pareltjes kosten € 39,99. De collectie bestaat uit twee elfjes, een hert en trollenkoning Oberon.

Efteling Beeld Sissy-boy

Eye filmmuseum

Speciaal voor de Amsterdammers en fans van het filmmuseum is er een kerstbal in de vorm van het Eye-gebouw. Een perfect cadeau voor filmliefhebbers. Je bestelt ’m in de Dutch Museum Giftshop voor € 25.

Filmmuseum kerstbal Beeld Eye Filmmuseum

Paddenstoel

‘Op een grote paddenstoel rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen’. Hoe leuk is deze paddenstoel met kralen van Søstrene Grene? De hanger scoor je voor € 3,18.

Søstrene Grene Beeld sostrenegrene

Vos van vilt

De schattigste hangers voor in de boom koop je bij Dille & Kamille. Ze verkopen vilten dieren, waaronder deze vos. Ook fijn: ze hebben een prima prijskaartje. De vilten beestjes kosten € 4,95 per stuk.

Vos vilt kersthanger Beeld Dille & Kamille

