Dit zijn de 2 meest gemaakte fouten bij het verzorgen van kamerplanten

Er zijn er twee die er met kop en schouders bovenuit steken.

Te veel water

Er zijn genoeg mensen die een plant kopen, maar ’m daarna vergeten water te geven. Toch blijkt te véél water geven de meest gemaakte fout te zijn. Dit heb je alleen vaak niet door, omdat het water naar beneden zakt en de bovenste laag als eerste opdroogt. De wortels gaan rotten, waardoor het niet lang duurt voordat de plant doodgaat. Om dit te voorkomen kun je kiezen voor een bloempot met een gat onderin. Zet vervolgens een bord of schaaltje onder de pot, zodat het overtollige water weg kan lopen.

Te veel licht

De ene kamerplant houdt van een zonnetje en heeft veel licht nodig, terwijl de andere plant juist in het donker hoort te staan. Check dit goed van tevoren, want een verkeerde aanpak kan het einde betekenen van het groen in je huis. Tip: bedenk eerst een plekje waar je de plant wilt zetten. Bekijk of-ie daar veel of weinig licht krijgt en koop op basis van die informatie een plant.

De kentiapalm is heel onderhoudsvriendelijk, maar tóch gaat het weleens mis. Vanuit het tuincentrum vertelt Libelle's tuinvlogger Loes waar je op moet letten als je deze tropische plant in huis hebt:

Bron: Eigen Huis & Tuin. Beeld: iStock.