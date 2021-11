Dit zijn de goedkoopste alternatieven voor een keukeneiland

Na het lezen van deze drie tips is het tijd voor een make-over.

Oude werkbank

Blaas een oude werkbank een tweede leven in en gebruik ’m als kookeiland. Staat stoer, is duurzaam en ook nog eens hartstikke praktisch. Ook leuk: zo’n werkbank die in de keuken van restaurants en bakkerijen wordt gebruikt.

Tafel

Verplaats de eettafel naar de keuken of tik een groot exemplaar via Marktplaats op de kop. Niets fijner dan ’s avonds tafelen in de keuken.

Zelf klussen

Met oude paletten, kratten en hout kun je zelf een keukeneiland in elkaar timmeren, mits je een beetje handig bent natuurlijk. Zo kun je zelf bepalen hoeveel werk-, opberg- en zitruimte je wilt. Houdt je kookeiland lekker robuust of verf ’m in dezelfde kleur als je keuken.

Bron: Pinterest