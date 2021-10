Dit zijn volgens Pinterest de leukste alternatieven voor een piek in de kerstboom

Staat jouw boom al? Onderzoek toont aan dat het vroegtijdig optuigen van je kerstboom écht gelukkiger maakt.

Kerstbellen

Je hebt kerstbomen met van die dikke, stevige takken. Een piek bovenop zien te krijgen, is dan haast onmogelijk. Je kunt er dan ook voor kiezen om twee kerstbellen naast elkaar om te hangen. Eigenlijk net zo feestelijk.

Boeket

Hip én origineel: de traditionele piek vervangen door een boeket of een paar kersttakken.

Strik

Geen fan van kerstbellen? Ga dan voor een strik. Begin met een paar kleine strikken in de boom en eindig met een grote op de top.

Ingepakt

Kerstcadeaus komen vaak in de mooiste verpakkingen. Zonde om weg te gooien, want je kunt ze hartstikke goed gebruiken voor in de boom. Mooi én duurzaam. Win-win!

Kersthoed

Voor wie houdt van een opvallende boom met bijzondere ornamenten: misschien is de kersthoed ook wel iets voor jou. Er zijn verschillende hoeden die je op het puntje van je boom kunt zetten.

Deze DIY-pompons zijn geweldig voor in je kerstboom:

Bron: Pinterest