DIY: deze plantenbak met rek maak je helemaal zelf

Deze materialen heb je nodig voor de plantenbak

houten klepkist op wielen 80x51 cm € 55

1 m transparant tafelzeil Evi 140 cm breed € 3

zwarte roede 200 cm x 2 mm € 14 en 120 cm x 2 mm € 9, zwarte tiewraps € 3 per 180 (alles Kwantum)

zwart touw (hobbywinkel)

zak potgrond

bloeiende plantjes en een hangklimop (tuincentrum)

Deze gereedschappen heb je nodig voor de plantenbak

Universeel snijmes € 3 (Kwantum)

boormachine met dunne houtboor en kruiskopbitje

kruiskopschroevendraaier

rolmaat

potlood

pijpensnijder of ijzerzaag

tacker

houtklemmen (bouwmarkt)

Zo maak je de plantenbak

Schroef de klep los van de kist en verwijder de scharnieren.

Zaag de gordijnroedes op maat voor het opstaande frame voor de klimplanten. Gebruik de roede van 120 cm als staander en zaag de roede van 200 cm af op 120 cm. Gebruik deze als tweede staander en de resterende 80 cm als horizontale buis in de breedte van de houten kist.

Teken met potlood en rolmaat de punten waar straks het bindtouw in een ruitpatroon moet worden vastgezet. Voor de staanders van 120 cm is dit 6x een gemeten afstand van 20 cm. Voor de legger is dit het middelpunt en van daaruit 20 cm naar rechts en naar links.

Bind het framewerk op de hoeken samen met het bindtouw, door de roedes op de 2 bovenste hoeken goed vast te zetten met een soort wikkelsteek.

Klem daarna het frame met lijmklemmen vast aan de houten kist.

Boor in elke hoek 2 gaatjes en maak de staanders aan de bak vast door tiewraps door de gaatjes te trekken, om de houten hoekverbindingen van de kist.

Maak met bindtouw een ruitpatroon. Zet het touw om het frame vast met tiewraps en in de bak met de tacker.

Bekleed de binnenkant van de bak met plastic zeil zodat deze niet lekt nadat de plantjes water hebben gekregen. Knip een ruim stuk zeil van circa 1 meter om de binnenkant van de bak mee te bekleden en zet deze vast met een tacker, net iets onder de rand. Als je het minituintje alleen buiten gebruikt, volstaat worteldoek ook.

Vul de bak met tuinaarde en planten. Bind de klimplanten aan het raster.

Plantenbak met rek Beeld Bart Brussee

Libelle’s woonstylist Marit Saladini is enorm creatief, handig en heeft inspiratie voor tien. Ze deelt haar ideeën graag. Stap voor stap laat ze zien hoe zij dingen maakt.

Styling en ontwerp: humade.nl