DIY: zó maak je zelf een betonnen vaas

Dit heb je nodig voor de vaas

betonmortel € 4,99 (karwei.nl of een andere bouwmarkt)

diverse vormen vaasjes (kringloopwinkel)

reageerbuisjes (bloemschikwinkel.nl)

vergiet

mengkom en lepel

water

veiligheidsbril

theedoek

hamer

Zo maak je de vaas

Vet de vaasjes eerst vanbinnen in met wat olie om het beton niet aan het glas te laten plakken. Is de betonmortel niet heel fijn van zichzelf, zeef die dan eerst. Meng de betonmortel en het water tot een vloeibare substantie. Denk hierbij aan de dikte van vla. Giet de mix in de vaas, maar niet helemaal tot het randje. Als de mix na een aantal uur iets harder is geworden, kun je het reageerbuisjes recht omlaag in het mengsel drukken. Je kunt het reageerbuisje van tevoren vullen met steentjes om het wat zwaarder te maken. In het buisje komen later de bloemen (in wat water) te staan.

Laat nu minimaal 48 uur uitharden.

Doe een veiligheidsbril op. Wikkel de vaas in een theedoek en sla met de hamer niet te hard (!) een tijdje op hetzelfde punt. Als er een barst ontstaat in het glas, gaat het goed. Na een tijd zal het glas dan in grote scherven breken en loskomen. Wees geduldig en sla absoluut niet te hard, anders maak je het beton stuk.