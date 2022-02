DIY: Zo maak je zelf een schoenenflat

Dit heb je nodig:

Grenen timmerpanelen 2050x300x18 mm €19,75 (Hornbach)

Grenen timmerpanelen op maat gezaagd 1526x300x18 €30,77 (houtopmaatgezaagd.nl)

Freesmachine met geleiderail

Zaagmachine

Houtlijm (optioneel)

Aan de slag

De schoenenflat is gemaakt van massief houten panelen van 30 cm breed. De planken zijn 18 mm dik, het wandpaneel is 28 mm dik. De planken zijn 30 cm diep en de tussenruimte is telkens 20 cm, aan te passen aan de hoeveelheid schoenen én de maten van de schoenen.

In dit voorbeeld is de wandplank 152,6 cm hoog, voldoende voor 7 planken.

Frees op 10 cm van de onder- of bovenkant een groef van 18 mm breed en 2 cm diep. Gebruik hiervoor een vingerfrees van 18 mm. Frees de groef in meerdere stappen om te voorkomen dat de frees te heet wordt. De tweede groef wordt gefreesd op 20 cm afstand van de eerste, de derde op 20 cm afstand van de tweede, enzovoort. Markeer vanaf de laatste groef een afstand van 10 cm en zaag het timmerpaneel af. Zaag uit het timmerpaneel van 18 mm dik de planken, elk 32 cm lang, want er verdwijnt 2 cm in de groef. Als de groef overeenkomt met de dikte van de plank zal deze keurig blijven zitten, maar lijmen kan ook. Bevestig het geheel tegen de muur met geschikte schroeven en zo nodig pluggen. Voor een ‘blinde’ bevestiging: verwijder de bovenste en onderste plank en boor de gaatjes precies in de groef voordat de planken worden teruggezet.

Libelle Beeld Libelle

DIY: Janneke Peters en Jef van Tricht