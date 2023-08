Een hekel aan de keuken opruimen? Marie Kondo heeft dé tip

Opruimgoeroe Marie Kondo (je weet wel, van haar boek The Konmari Method en haar Netflix-serie) heeft namelijk dé tip voor iedereen die niet zit te wachten op een ontplofte keuken.

Opruimen met een systeem?

Goed, laten we eerst ‘de olifant’ in de keuken aanpakken (figuurlijk dan). Marie’s gouden regel: zet niks op het aanrecht. Ja, ook dat leuke plateautje met vaasjes, het peper- en zoutstelletje, je olieflesje en de verdwaalde afwasmiddel moeten een ander plekje vinden. Niet rond de gootsteen, niet op het fornuis. Leg alles weg. En dan het liefs in bakjes in planken en kasten met organizers.

Kijk trouwens ook kritisch naar hoe je keuken nu is ingedeeld. Er moet een logica in zitten die het koken alleen maar makkelijker moet maken. Pannen heb je natuurlijk het liefst zo dicht mogelijk bij het fornuis.

De kracht van verdelen

Ladeverdelers en dozen werken simpel en doeltreffend. Of je nu aan het rommelen bent in een lade of een voorraadkast, door spullen te groeperen in aparte vakjes blijft alles netjes en weet je exact waar alles te vinden is. Ga je voor dozen? Dan zijn de doorzichtige varianten zijn het meest praktisch. Zo zie je precies wat je hebt en eindigt die vergeten komkommer niet als zielig hoopje in de achterkant van je koelkast.

En de rest?

Nu je die lades onder controle hebt, wat dacht je van de grotere spullen? Extra inzetstukken in kasten zorgen dat die pannen en deksels netjes op elkaar gestapeld blijven. Voor degenen onder ons met een kruidencollectie die Jamie Oliver jaloers zou maken, geordende vakjes zijn een uitkomst.

De voordelen van een nette keuken

Laten we eerlijk zijn, een opgeruimde keuken is meer dan alleen een visueel feestje. Het geeft rust in je hoofd en je bent niet eerst drie kwartier aan het opruimen voordat je wil koken en het scheelt ook behoorlijk wat zoeken.

Dus, de volgende keer dat je denkt: “Chaos in de keuken? Ach, dat los ik later wel op,” denk dan aan Marie en haar wijze woorden. En voordat je het weet, heb je misschien ook de rest van je huis te pakken. Happy organizing!

Bron: Freundin