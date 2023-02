Elektrische deken kopen? Let op deze 5 dingen

Je bent overstag en gaat een elektrische deken kopen. Er zijn een paar dingetjes om rekening mee te houden, die we hieronder uitvoerig bespreken.

Er zijn verschillende soorten elektrische dekens die je kunt kopen

In de wereld van de elektrische dekens wordt onderscheid gemaakt tussen de variant die je onder je hoeslaken legt (zodat je ’s avonds in een lekker warm nest stapt) en een deken die je over je ijstenen drapeert als je na het eten op de bank ploft voor een nieuwe aflevering van Married at first sight.

Houd dit in je achterhoofd als je op het punt staat een elektrische deken te kopen. Zo’n stugge onderdeken is namelijk een stuk minder comfortabel om samen met je partner (of alleen) onder te kruipen. En vice versa; een echte deken prop je niet zo snel tussen je topper en je hoeslaken.

Opbergen doe je op een iets andere manier dan je gewend bent

Ga je voor het elektrische dekentje voor op de bank? Je kunt ’m na gebruik laten liggen of in een hoek van de bank gooien. Mocht je een iets opgeruimder karakter hebben, dan kun je ’m het beste oprollen in plaats van -vouwen. Dat laatste kan de bedrading beschadigen en zo kortsluiting veroorzaken.

En trek je elektrische deken vooral uit het stopcontact als je ’m niet gebruikt. Zo voorkom je oververhitting en – in uitzonderlijke gevallen – brand. Zorg voor de zekerheid voor een rookmelder in de ruimte waar je elektrische deken zich bevindt.

Je elektrische deken heeft niet het eeuwige leven

Hoewel brandweermensen graag bij je langskomen, hebben ze toch liever dat je voorzorgsmaatregelen treft die hun bezoek overbodig maakt. Eén van hun adviezen luidt daarom om je elektrische deken na zeven jaar te vervangen. Ze zijn namelijk ‘gevoelig voor slijtage en beschadigingen’, zo valt te lezen op de website van de brandweer.

Door ouderdom kan de bedrading breken. ‘Hierdoor kan kortsluiting of brand ontstaan’, aldus de vuurvechters. En dat wil je niet, ook al was je nog zo naarstig op zoek naar warmte.

Denk aan je veiligheid (en portemonnee)

Bij het kopen van een elektrische deken heb je keuze uit verschillende exemplaren, met verschillende functies. In ieder geval een handige functie: een timer, die ervoor zorgt dat je deken na een bepaalde tijd vanzelf uitschakelt. Bij de meesten is dit na drie uur. Na die tijd ben je als het goed is sowieso voldoende opgewarmd.

Zo’n timer scheelt in de stroomkosten – niet geheel onbelangrijk in deze prijzige tijden. Volgens Beter Bed ligt het verbruik van een elektrische deken gemiddeld op vijftig tot zestig watt per uur. Zet je ‘m in de winterperiode steeds anderhalf uur aan, dan kost dit je ongeveer een tientje per jaar. Goed te doen! Tenzij-ie dus uren ligt te loeien omdat je geen timer hebt.

Zo was je je elektrische deken

Je zult niet de eerste zijn die heerlijk rozig onder zijn elektrische deken in slaap is gevallen, om vervolgens kwijlend wakker te schrikken omdat het al ver na bedtijd is. Dan is het toch fijn als-ie tijdens z’n volgende gebruik weer naar bloemen ruikt. Gelukkig kan-ie prima in de wasmachine, aangezien de meeste exemplaren van hun bediening kunnen worden losgekoppeld. Kijk hier wel even specifiek naar voordat je een elektrische deken gaat kopen.

O, en hoewel je ‘m gewoon op een programma van dertig graden kunt zetten, houdt-ie níét van de droger. Hang je deken liever over een wasrek, om ’m zo aan de lucht te laten drogen.