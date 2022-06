One woman, Asian female turning on air conditioner with remote controller at home. Beeld Getty Images

Elke dag de airco aan? Dít zijn de kosten per week

Het is eindelijk zomer en we kunnen genieten van fijne temperaturen. Maar in huis is die hitte helemaal geen pretje. Misschien kom je in de verleiding de mobiele airco aan te zetten? Wat kost het eigenlijk als je de hele dag de airco aan hebt staan?