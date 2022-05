Feit of fabel: gaan spinnen direct dood als je ze opzuigt met de stofzuiger?

De paniek slaat toe! Want kunnen die spinnen nou de stofzuiger weer uitklimmen, of niet?

Stikken in de stofzuigerzak



Haal maar gerust adem, want Naturalis-medewerker Peter van Helsdingen vertelt aan NRC.nl dat kleine spinnen en de zogenoemde ‘hooiwagenspinnen’ geen schijn van kans hebben. Ze zouden in principe de stofzuiger wel weer uit kunnen klimmen, maar ze zijn ondertussen al gestikt door de stof in de stofzuigerzak.

De huisspinnen



Maar huisspinnen hebben helaas grotere overlevingskansen. “Met zijn dikke lijf van minimaal 1,5 centimeter en zijn lange, harige poten kruipt hij met gemak de stofzuiger uit.” Gelukkig kun je ze volgens Van Helsdingen wél laten stikken door gelijk daarna veel stof of kattengrit op te zuigen. “Natuurlijk torpedeer je ze dan dood! Gruwelijk!”, zegt de dierenvriend.

Dé perfecte stofzuiger

Bij sommige stofzuigers is een ontsnapping sowieso niet mogelijk. Deze hebben verschillende klepjes in de stofzuiger, die tijdens het stofzuigen opengaan en weer sluiten als-ie uitstaat. Kortom: de stofzuiger heeft wel een ingang, maar geen uitgang. Helaas hebben niet alle stofzuigers deze functie, dus check goed hoe het bij de jouwe zit.

Ben je bang dat de spin uit de stofzuiger kruipt? Zet de stang dan met de voet omhoog. Dit maakt het voor de spin moeilijker om uit de stofzuiger te klimmen.

Voorkomen is beter dan vangen

Echt diervriendelijk is het natuurlijk niet om spinnen met een stofzuiger op te zuigen. Bovendien is voorkomen beter dan genezen. Zet bijvoorbeeld een of meerdere muntplantjes in huis. Zo heb je én altijd lekkere verse muntthee en geen spinnen. Zij houden namelijk niet van de geur, waardoor ze je gewoon verjaagt. En anders kun je ze heel voorzichtig vangen met een kartonnetje en een glas. Of je kijkt je partner gewoon heel lief aan.

Bron: NRC.nl