Françoise: “Ik kan wel een lesje make-up gebruiken”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Françoise

“Françoise heeft prachtig haar, het is ontzettend volumineus en dik. De kleur is mooi natuurlijk en dan is een balayage ideaal. Het lichte effect in de punten ‘breekt’ het vele haar. Omdat Françoises wenkbrauwen vrij smal zijn en haar gezicht wat langer, adviseer ik INGEbrows To Stay. Ook de Clean Line vloeibare eyeliner van ILIA, die ik alleen aanbreng aan de bovenkant van haar ogen, zorgt voor een open uitstraling.”