Fruitvliegjes? Déze slimme tips helpen je er vanaf

Met deze slimme tips vang je in een handomdraai zoveel mogelijk fruitvliegjes.

1. Azijn en afwasmiddel

Twee producten die iedereen wel in huis heeft: azijn en afwasmiddel. Schenk wat azijn in een kom en voeg drie druppels afwasmiddel eraan toe. Fruitvliegjes houden van de geur van azijn en zullen eropaf gaan. Door het afwasmiddel verdrinken ze.

2. Rode wijn

Net als wij houden fruitvliegjes van de geur van rode wijn. Een fles met daarin een klein laagje rode wijn kan dan ook dé oplossing zijn. De vorm van de fles dient al een beetje als val voor de insecten: eenmaal verenigd met de geur van rode wijn komen de fruitvliegjes de fles niet meer uit door de smalle nek.

3. Ongefilterde appelciderazijn

Ook met een fles appelciderazijn maak je als het ware een val voor de fruitvliegjes: haal de dop van de fles en span wat plasticfolie over de opening. Maak dit vast met elastiekjes en prik er een opening voor de fruitvliegjes in. De geur van de appelciderazijn vinden ze heerlijk en ook nu kunnen ze niet meer naar buiten.

4. Maak een val met papier

Schenk een laagje siroop in een glas. Rol een velletje (bak)papier tot een trechter; dus een grote opening boven en een kleine opening onder. Zet de trechter in het glas en maak ‘m vast met plakband. Misschien ziet het er wat gek uit, maar van fruitvliegjes heb je geen last meer.

5. Melk, suiker en peper

Meng een halve liter melk, vierhonderd gram suiker en tweehonderd gram gemalen peper in een pan en laat dit tien minuten sudderen. Schenk het in een schaaltje en je kunt vaarwel zeggen tegen die vervelende fruitvliegjes.

Bron: Goodhousekeeping.com