Fruitvliegjesval: zo maak je die zelf

Wat zijn fruitvliegjes?

Fruitvliegjes worden ook wel bananenvliegjes genoemd en zijn heel kleine, lichtbruine beestjes. Om precies te zijn: ze zijn zo’n 2 tot 4 millimeter groot. Er zijn meer dan 3000 verschillende soorten fruitvliegjes. Ze leven graag in een warm klimaat en daardoor zul je ze in Nederland alleen in de zomer zien. Ze kunnen voor flink wat overlast zorgen, want ze komen graag op (rottende en gistende) etenswaren af. Ze danken hun naam aan hun liefde voor fruit. Grote kans dat je ze in je keuken of in je kliko treft!

Fruitvliegjes voorkomen

Wil je een plaag voorkomen? Hierbij wat snelle tips:

Laat geen (over)rijp fruit op je aanrecht liggen, maar leg het in de koelkast (of eet het op, natuurlijk)

Wil je etenswaren op je aanrecht leggen? Gebruik dan een vliegenkap

Houd je keuken goed schoon en laat geen vuile drinkglazen staan

Gooi etensresten niet in je prullenbak binnen, maar in de vuilnisbak of gft-bak buiten

Zorg voor tocht in huis, daar houden fruitvliegjes niet van

Laat geen dode bloemen of planten staan

Kies niet voor een schoonmaakmiddel of afwasmiddel met fruitgeur

Fruitvliegjes bestrijden

Te laat! Je hebt helaas toch last gekregen van een fruitvliegjesplaag. Nu is het tijd om ze te bestrijden. Hoe doe je dat? Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om fruitvliegjes te verjagen. Zo hebben ze een hekel aan de geur van lavendel en basilicum. Ook van knoflook en kruidnagel zijn ze geen fan. Dit in je keuken verspreiden kan de beestjes weghouden. Er zijn ook diverse sprays en andere producten te koop tegen fruitvliegjes, maar het nadeel hiervan is dat er vaak gif in zit. Dat wil je natuurlijk niet op je fruit sprayen. Een van de meest efficiënte manieren om fruitvliegjes te bestrijden, is het maken van een fruitvliegjesval.

Zelf een fruitvliegjesval maken: hoe doe je dat?

Benodigdheden:

Een appel

Een lege jampot

Rode wijn

Doorzichtig folie

Een satéprikker

Een elastiekje

De beste manier om fruitvliegjes te bestrijden is door zelf een fruitvliegjesval te maken. Dit doe je simpelweg door een potje te maken met alles wat ze lekker vinden. Neem bijvoorbeeld een glazen jampot. Hak een appeltje in stukjes en doe de stukjes in de pot. Schenk vervolgens wijn in de pot, hier zijn ze namelijk ook dol op. Sluit de pot af met een stukje doorzichtig folie en prik hier gaatjes in. De fruitvliegjes zullen door de gaatjes in het folie naar binnen kruipen. Het lukt ze daarna niet meer om de weg naar buiten te vinden.

Het lijkt misschien slim om de fruitvliegjesval naast de fruitschaal te zetten, maar dat is het niet. Zo lok je juist meer fruitvliegjes naar die plek toe. Kies dus een plek waarmee je ze juist uit de keuken lokt. Fruitvliegjes gevangen? Dan kun je de vliegjes buiten vrijlaten en de inhoud van de pot door de gootsteen spoelen. Opnieuw gebruiken? Gooi dan het stukje appel weg en vervang het door een nieuw stukje. In de eerdergebruikte appel kunnen de fruitvliegjes namelijk eitjes gelegd hebben.

Afwasmiddel en azijn

Bovenstaande methode is best diervriendelijk, mits je de beestjes buiten vrijlaat. Een meer rigoureuze methode is die met afwasmiddel en azijn. Vul de pot dan met water, azijn en afwasmiddel. Ook dit vinden ze lekker ruiken en zal ze door de gaatjes in de pot lokken. Contact met het mengsel zal ze fataal worden.

In deze video laten we je zien hoe het moet:

Bron: Libelle TV, Milieu Centraal, MAX Vandaag