Gespot: asymmetrische spiegels zijn de nieuwste interieurtrend van dit jaar

Trends komen en gaan, op het gebied van mode, het gebied van make-up en haar én natuurlijk ook op het gebied van interieur. De trend van het moment? Asymmetrische spiegels, waarmee je huis direct een vleugje design krijgt.

Dat klinkt wellicht niet echt praktisch, maar is zó mooi!

Minder gestroomlijnd

Terwijl ronde spiegels een jaar geleden bij menigeen boven de schouw prijkten, mag het dit jaar allemaal wat minder gestroomlijnd. Wellicht dat het vele thuiszitten de drijfveer is achter de trend van het moment, want een speelser interieur is in trek. Zelf de slingers moeten ophangen door coronatijd zou daar best eens de aanstichter van kunnen zijn geweest.

Asymmetrie in huis

Dure designmerken zoals het het Deense Ferm Living kwamen er ineens mee op de proppen. De opvallende en toch minimalistische spiegel met vloeiende vormen was ineens overal en wordt meer als kunstobject ingezet dan als een spiegel om je outfit in te bewonderen.

Originele uitstraling

Inmiddels zijn de spiegels ook bij goedkopere winkels en winkelketens te bemachtigen. En hoewel het wellicht wat gek klinkt om een ongelijke spiegel op te hangen, is het effect stijlvol. De vloeiende vorm van de spiegels zorgt namelijk voor een originele toevoeging aan je interieur.

Inspiratie

Klinkt het je alsnog wat gek in de oren? Haal dan je hart op aan onderstaande inspiratiebeelden. De kans is groot dat je opslag verliefd wordt. Wij wel, namelijk.

Bron: Pinterest, My Mindfull Home