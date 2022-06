Groots effect, klein budget: keuken make-over onder de € 500

In de greep

Een kleine ingreep met vaak een groots effect: de handgrepen van de keukenkastjes vervangen. Of je nou handgrepen uit het jaar kruik hebt of er simpelweg op uitgekeken bent: de grepen zijn vaak makkelijk te demonteren en vervangen en tillen de keuken meteen van ouderwets naar hip.

Kosten: Handgrepen zijn waarschijnlijk de grootste kostenpost, zeker als je veel keukenkastjes hebt. Je kunt een bedrag van minimaal € 150,- verwachten als je alle handgrepen wilt vervangen. Je kunt ook kiezen voor leren handgrepen, deze zijn vaak een stuk goedkoper. Handgrepen zijn te vinden in alle prijsklassen, maar je kunt ook eens op Marktplaats kijken om bijvoorbeeld handgrepen uit een échte retro keuken op de kop te tikken.

Keukenkastjes

Beschikken jouw keukenkastjes over houten deurtjes? Top! Een houten keuken kun je in recordtempo een compleet andere look geven met een lik verf. Het fijne aan verf is dat de keuken binnen een paar uur een totaal nieuwe look kan hebben. Bevalt de kleur niet? Dan is het in een mum van tijd weer aangepast. Alvast een keukenkleurtip: de zwarte keuken is een blijvertje.

Kosten: Meet van tevoren de kasten op, zodat je precies weet hoeveel verf je nodig hebt. Reken op twee lagen verf zodat het dekkend is. Voor zo’n 8m2 heb je zeker 1,25 liter nodig. De kosten om een kleine keuken te verven zullen uitdraaien op zo’n € 100,- tot € 150,-, inclusief andere benodigdheden, zoals grondverf, kwasten en schuurpapier.

Keukenblad

Met een klein budget zit een marmeren aanrechtblad er helaas niet in. Maar je weet wat ze zeggen: fake it ’till you make it. Met decoratiefolie geef je het in een handomdraai een totaal nieuwe look. Het leuke hieraan is dat je het in allerlei prints kunt krijgen. Fijn om te weten: ze blijven op veel verschillende materialen zitten en zijn makkelijk schoon te maken.

Kosten: Creëer een marmeren droomkeuken door simpelweg dit decoratiefolie op jouw aanrechtblad te plakken. Hoeveel folie je nodig hebt, ligt natuurlijk aan het formaat van de keuken. Voor een kleine keuken heb je ongeveer 4 rollen van 45×200 cm nodig wat op zo’n € 28,- uitkomt. Met een iets duurder folie, zoals deze met een terrazzo dessin, zit je voor dezelfde keuken op een bedrag van € 50,-. Let op: dit is even passen en meten, dus lees eerst alles wat je moet weten over het wrappen van de keuken.

Nieuw keukentextiel

Keukentextiel hangt of ligt áltijd in de keuken, dus het is zeker iets waar aandacht aan besteed mag worden. Door oud keukentextiel te vervangen door een tof setje theedoeken, geef je op een simpele manier een nieuwe touch aan de keuken.

Kosten: Theedoeken scoor je in prachtige kleuren en dessins, zoals deze groene theedoekset met een subtiel patroon. Als je een hele set nieuw keukentextiel wilt aanschaffen, dan kun je zo’n € 20,- van het budget aftrekken. Koopje dus!

Spice it up met accessoires

Om een keuken gezellig te maken kun je ‘m stylen met accessoires. Neem een voorbeeld aan stylist Marianne die in deze video laat zien hoe ze de keuken warmte geeft. Weinig plek? Ga de hoogte in met een wandplank en vul deze met inspirerende kookboeken, gezellige planten en je mooiste servies. Of begin je eigen kruidentuin in de keuken met een paar potten of een wandrek. En waarom zou de keuken niet dezelfde aandacht verdienen als de woonkamer, als het aankomt op styling? Ga aan de slag met mooie lijsten en posters, vazen met droogbloemen of persoonlijke souvenirs.

Kosten: Wandrekken en -planken scoor je met een klein budget. Denk aan zo’n € 15,- tot € 20,-. Een poster kun je voor zo’n € 40,- vinden. Neem ook eens een kijkje bij de kringloop voor mooie accessoires zoals schilderijen, fotolijsten, klassiek servies en ornamenten.

Pannen

Wat in een keuken niet mag ontbreken: een goede pannenset. Daar wordt koken makkelijker mee, waardoor jij je weer prettiger in de keuken voelt. Tegenwoordig kun je pannen in allerlei leuke kleuren vinden (zoals deze lichtblauwe variant), waardoor het 100% bij jouw keuken kan passen.

Kosten: Deze volledige set in een mooie vergrijsde blauwtint kost € 179,-. Best prijzig, maar dan ben je in één keer klaar en past de volledige set bij elkaar.

De totale kostenpost

Alles bij elkaar opgeteld zul je zo’n € 380,- tot € 470,- kwijt zijn aan de keuken make-over. Zo zie je maar dat een groots effect echt niet duur hoeft te zijn. Hoe het totale kostenplaatje precies uitpakt, ligt ook aan de keuze van het merk, de kwaliteit en het type dat je per product uitkiest.

Bron: vtwonen