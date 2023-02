Haast? Zo maak je binnen 15 minuten de badkamer schoon

Nee, dat betekent natuurlijk niet dat je badkamer nooit meer een grondige beurt nodig heeft. Later in de week zul je toch aan de bak moeten.

Prullenbak of vuilnisbak

Mand of tas om rommel op te bergen

Zorg dat je alle schoonmaakmiddelen voor de badkamer bij elkaar bewaart. Zo verlies je geen tijd met zoeken naar de juiste producten en blijf je gefocust op één specifieke taak.

Raap alle vieze kleding op en stop ze in de wasmand . Ga niet ondertussen de douchegel opbergen, je dagcrème in de la leggen of kleding binnenstebuiten keren. Doe alleen de kleding in de wasmand.

Vervolgens gooi je al het afval in de prullenbak of vuilniszak . Haal alles van de vloer, inclusief kleine stukjes wc-papier en tandenstokers.

Daarna pak je alle items op die in een andere kamer horen. Doe ze in een mand of en zet ze buiten de badkamer om ze door het hele huis te verspreiden.

Plaats de items die in de badkamer thuishoren terug op de juiste plaats. Ga niet je huidverzorgingsproducten reorganiseren of de handdoeken opnieuw opvouwen. Doe dit wanneer je tijd over hebt.

Maak met een desinfecterend doekje de wasbak , de kraan en je douche en/of bad schoon. Het doel is om de boel toonbaar te maken.

Veeg de buitenkant van het toilet schoon met een desinfecterend doekje of spray. Veeg het zichtbare vuil weg en haal de toiletborstel door de wc met een beetje toiletreiniger. Het schrobben van de binnenkant doe je als je echt de tijd hebt.

Vergeet niet om de spiegel schoon te maken met glasreiniger . Gasten kijken vrijwel altijd in de spiegel.