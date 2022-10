Het internet is in de ban van de zitkuil als interieurtrend

De zitkuil wordt in Engels een conversation pit genoemd, en dat is ook precies waarom mensen op het internet er zo’n fan van zijn. De kuil is namelijk perfect voor het voeren van diepe gesprekken. Het zitgedeelte is niet op een televisie gericht, maar is zó ingedeeld dat gesprekspartners elkaar in de ogen kunnen aankijken.

Conversation pit

Zoals dat anno 2022 met menig trend gaat, is de zitkuil opnieuw populair geworden dankzij TikTok. Opnieuw ja, want de indeling was eerder al regelmatig te zien in eighties interieurs. Veel conversation pits komen dan ook in dieprode en bruine kleuren, maar tegenwoordig wordt de interieurtrend ook vaak in een modern jasje gestopt. Minimalistisch in aardetinten, funky in roze of speels in een ronde vorm. Met de zitkuil kun je alle kanten op, maar één ding blijft hetzelfde: het zitgedeelte bevindt zich lager dan de vloer. Vaak bereik je de bank met een klein trappetje, of het is simpelweg een kwestie van op de kussens springen. Voor welke variant van de interieurtrend je ook gaat, het levert hoe dan ook een interessante leefruimte op.

Zo ziet dat eruit